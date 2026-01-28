高雄遊樂園力霸王降臨 台南花蓮年貨大街開賣

全台觀光節慶一場接一場，讓民眾快樂迎新年。「高雄冬日遊樂園」2月登場，結合國際IP炒熱港都觀光，首場「2026高雄過好年」活動則在1月31日由三鳳中街率先起跑。台南新化與花蓮年貨大街接力開市，帶動年節消費熱力。台鐵集集支線歷經整治正式復駛，並推出彩繪列車，展現地方創生與交通觀光新動能。

「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭展開，與60週年的日本經典「超人力霸王」合作，主打「超人降臨港都」，不僅打造大型氣膜裝置，還規畫角色見面會、夜間燈光展演與互動活動，營造結合港灣景觀與親子娛樂的冬日節慶。

高雄市府聯手大高雄市觀光商圈總會及30個商圈舉辦「2026高雄過好年」，搶攻採買年貨商機。規畫27場發放「馬年小紅包」，以及各商圈春聯拓印、創意DIY手作及舞台表演等多元活動。首場由三鳳中街年貨大街打頭陣，1月31日起跑，傳統南北貨、年節食材與創意伴手禮一應俱全，滿足民眾所有年節採買需求。

台南新化年貨大街於2月10日至15日在新化老街與大目降廣場啟動，以「金馬迎春GO新化」為主題，集結150家年貨與美食攤商，並首度結合台南購物節，提供多重抽獎機會。現場設置高達10公尺的「菜奇鴨」與夜光充氣偶，搭配年節光環境與「新春初雪」體驗，並找來金曲歌王施文彬等藝人輪番演出，打造日夜皆熱鬧的年節市集。

花蓮年貨大街2月11日至15日於日出大道開賣，以「幸福遊樂園」為主題，串聯太平洋燈會與夜市，設置4大主題區與近百攤商，並設置旋轉木馬與親子體驗。活動期間消費可參加抽獎，最大獎包含國內外機票與3C產品，為春節採買增添驚喜。

台鐵集集支線於今(2026)年1月正式恢復通車至集集站，推出由藝術家洪易設計的「集集線專屬彩繪列車」，以山蕉、石虎與山巒意象轉化為移動藝術。台鐵同步發行「集集線一日周遊券」，提供南投在地商家好康與兩鐵轉乘自行車道優惠，帶給旅客低碳慢遊的新體驗。

