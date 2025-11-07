高雄遊樂園在旅展亮相 期望北部民眾旅遊高雄

台北國際旅展，高雄遊樂園主題館由觀光局長高閔琳、觀光大使高雄熊及高捷蜜柑站長共同揭開序幕。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

台北國際旅展自七日起至十日在台北南港展覽館登場，高雄以創意主題高雄遊樂園亮相，結合觀光署的高雄五大景點及高人氣風景區與打卡熱點，打造吸睛主題館。

高雄市觀光局指出，本次旅展高雄館特別結合農業、漁業、旅宿、伴手禮、交通旅遊套票及特色遊船等業者，共同打造高雄遊樂園，期望為北部民眾帶來更多新奇有趣的遊程與產品體驗。

時值暖冬，正是造訪高雄的最佳時節，觀光局邀請全國民眾都來高雄館搶優惠、拿好康，到高雄泡湯、賞蝶、賞花、品嚐特色美食，享受輕鬆愉快的假期。

台北國際旅展，高雄遊樂園主題館由觀光局長高閔琳、觀光大使高雄熊及高捷蜜柑站長共同揭開序幕。（觀光局提供）

觀光局表示，高雄遊樂園旅展期間特別祭出豐富優惠方案，展現高雄「包山包海、玩遍全城」的旅遊能量，讓海外各國與中北部旅客一次滿足食宿遊購行娛樂等全方位旅遊需求。

觀光局說明，高雄遊樂園主題館由高閔琳局長、觀光大使高雄熊及高捷蜜柑站長共同揭開序幕。全館規劃舞台競拍、互動遊戲與闖關集章活動，民眾完成指定任務並消費，即可參加扭蛋抽好獎。獎項包含限量高雄熊商品、特色伴手禮及觀光體驗券等精美禮品，各家業者更推出現場限定優惠與互動遊戲，為參觀民眾增添驚喜。