高雄遊樂園設施故障卡軌道 孩童比540手勢求救脫困

2名學生在高雄這間遊樂園搭乘遊樂設施，行駛到一半突然卡住，周圍環境聲音大到講話都聽不太清楚，學生靈機一動比出540這個手勢，正好有人發現，讓他們順利脫困。

高雄市遊樂園營運部協理郭泰麟表示，「同仁當下著青蛙裝，然後從月台這邊直線的一個距離到達現場，用人力的方式去把船隻往前推，船隻就脫困了。」

孩子比出540手勢脫困，也引發網友討論，因為這是2020年疫情期間，加拿大婦女團體發展出的求救手勢，目的是讓行動受限的受暴婦女能夠無聲求救。

勵馨基金會高雄分事務所主任楊稚慧指出，「我們會希望孩子他可以尋求一個，平常大家就在宣導的管道，或者是他有可能在生活周遭，就有一些他信任的大人可以求助。」

婦女團體表示，目前國內家暴防治求救專線還是以113為主，這手勢不是國內正式公告的求救管道，但是在網路社群上流通性很高。

雅加達台灣學校學生黃策田說道，「是代表求救信號，對，然後請大家來幫我們。」

雅加達台灣學校學生劉宣霆提及，「如果在外面被人家攻擊還是什麼，你可以這樣子。」

孩童家長汪小姐表示，「現場的人也要明白耶，他們要知道有這個事情，才會知道說，喔！他看到540是求救。」

雖然手勢不是國際認證通用，已有不少人理解代表的涵義，婦女團體認為，孩子多學一些求救管道不是壞事，但也得思考在發出訊息的當下，能否被成功接收。