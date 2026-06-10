南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導

高雄遊樂園發生卡軌狀況，園區內的熱門設施"極限挑戰"，列車上升到頂端，準備衝刺時突然停住，當下約有20名遊客被困在半空中，大概三到四分鐘後才慢慢降落。園方出面澄清，是因大雨濕氣導致軌道濕滑，觸發設備的安全機制，才會自動鎖定，讓遊客虛驚一場。

高雄遊樂園"極限挑戰"突停擺 20遊客卡半空中

列車上升到頂端，準備衝刺時突然停住，當下約有20名遊客被困在半空中。（圖／民視新聞）

設施高速往前衝，一口氣衝上接近垂直的軌道最高點，準備體驗失速快感。下一秒，整台車竟然在頂端定格，一動也不動，大約20名遊客，就這樣停留在幾十公尺的高空中。工作人員：「同學因為下雨，放輕鬆。」工作人員緊急廣播安撫，狀況發生在高雄遊樂園，園區招牌設施之一的"極限挑戰"，採U型滑板軌道設計，列車會高速來回衝刺到軌道頂端，再快速滑落，非常刺激，沒想到這回機器卻忽然卡住。當事遊客：「還是會驚恐這樣，大家一整個人都卡在上面，然後一直在那邊，就是祈禱啊，還好啦，就想說玩的比別人就更刺激這樣。」當時雖然沒有下大雨，底下不少目擊民眾直呼太驚險。因為前一班車才剛順利結束，誰也沒想到下一批人一坐上去，竟然會卡在半空。遊客：「卡了三分鐘是喔，幸好他們這次沒有卡很久，我們第一個坐沒有事，然後是他們第二批坐的卡住。」遊客：「在上面我也不知道該怎麼辦，手足無措，至少有個保護機制在，也算是有個安全保障。」

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高雄遊樂園"極限挑戰"突停擺 20遊客卡半空中

園方也緊急出面澄清，並非機器故障，而是因為天氣因素觸發了保護裝置。（圖／民視新聞）

所幸遊客最終都平安返回月台，但高空吊掛加上還下著綿綿細雨，縱使溫度濕涼，依舊讓人嚇出一身冷汗。園方也緊急出面澄清，並非機器故障，而是因為天氣因素觸發了保護裝置。遊樂園行銷企劃部協理簡全科：「那由於最近這幾天，因為不停的下雨的關係，我們的機器有偵測到水氣，所以說它馬上啟動了安全機制，所以導致客人會夾在半空中，之後我們是用人工的狀態，慢慢的把客人疏散下來。」梅雨季節天氣不穩定，遊樂園精密機械，出於安全考量自動鎖定，讓遊客體驗了一場預料之外的"加碼驚悚"。目前設施經過全面安檢，確認各項功能正常，也恢復運作。

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