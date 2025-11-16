高雄運動中心夯 多區爭設

雖說我吃、也寫了很多星級米其林，但終究我最愛的還是鄉下的老店，比方說光是我最愛的鳥取就去了18次...另一個我想一直去的地方莫過於北陸，尤其是福井，雖然目前為止只去過兩次。前篇分享了一家同樣是福井米其林+tabelog百名店(3.71)的「けんぞう蕎麦」，今天再來說說同樣雙殊榮的「ヨーロッパ軒 」，這家百年老店不止在福井人盡皆知，即便整個北陸都大大有名。

Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 9 小時前