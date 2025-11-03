高雄運河女子落水 救起時已明顯死亡
高雄市今（3）日發生一起溺水意外，下午4時許消防局獲報前鎮區高雄運河內有人在水面上載浮載沉，遂派遣人車趕赴現場救援，打撈上岸確認為一名女子已無呼吸心跳明顯死亡，警方封鎖現場進行採證，初步檢視外觀無明顯外傷排除外力介入，遺體暫移置後報請地檢署相驗釐清死因。
《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》
◆生命線：1995
◆張老師專線：1980
◆24小時安心專線：1925
