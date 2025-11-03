高雄運河女子落水 救起時已明顯死亡

中部中心/王俞斐、羅宇翔 台中報導台中烏日區，3日凌晨發生縱火奪命火警，一對母女受困屋內，救出時兩人都已經沒了呼吸心跳，50歲的媽媽全身二度燒燙傷，送醫急救後恢復意識，轉往加護病房治療，但17歲的女兒背部及右腳有20%二度燒燙傷，送醫搶救不治，而這起火警發生原因並不單純，疑似是前租客和地主家族有租賃糾紛，才會開車撞門蓄意縱火。前租客疑似因為租賃糾紛心生不滿縱火 17歲少女送醫不治50歲母重傷(圖/民視新聞)鐵皮住宅，燒的焦黑，消防人員，不斷灑水灌救，從屋內救出兩名，受困母女，不過兩人都已經沒了呼吸心跳。救護人員，趕緊實施CPR，和死神搶命，50歲的媽媽，全身百分之80二度燒燙傷，送往中山附醫救治後，救回一命但傷勢嚴重還在加護病房觀察治療，至於她17歲的女兒，背部及右腳大約百分之20二度燒燙傷，送到亞大醫院搶救還是宣告不治。老屋主的兒子一家六口住在這裡 事發當時只有母女在家女兒不幸命喪火窟(圖/民視新聞)奪命火警，發生在3日凌晨兩點多，台中烏日區五光路，這處兩層樓鐵皮建屋，據了解，是由老屋主的兒子一家六口住在這裡，爸爸上夜班出門，另外三名兒子分別因為工作和讀軍校不在家，事發當時，只有母女在家，女兒不幸命喪火窟疑似前租客和地主家族有租賃糾紛 開廂型車倒車衝入民宅引發火勢(圖/民視新聞)而這場火警，事發原因並不單純，疑似是前租客，和地主家族有租賃糾紛，於是開著廂型車，倒車衝入民宅，引發火勢，車擋門也因此阻礙了母女逃生路線，釀成一死一重傷悲劇。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：前租客疑租賃糾紛心生不滿縱火 17歲少女送醫不治 50歲母重傷 更多民視新聞報導台中烏日深夜惡火「17歲少女慘死！」 疑租屋糾紛遭前房客縱火台中鐵皮屋火警1死1傷 現場疑點重重「非單純意外」台中烏日住宅火警母女受困救出 女兒搶救不治

民視影音 ・ 4 小時前