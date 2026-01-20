高雄過好年三鳳中街打頭陣 30商圈精彩活動接力迎新春

迎接馬年新氣象，高雄商圈百花齊放！高雄年度盛事「2026高雄過好年」活動20日正式起跑，高雄市政府經濟發展局聯手大高雄市觀光商圈總會及全市30個商圈，於市府前廣場宣告春節強檔活動全面展開。現場展示各商圈特色物產與人氣商品，眾所期待的驚喜「馬年小紅包」發放活動將由三鳳中街年貨大街於1月31日打頭陣發放，預計將有27場發放活動在各大商圈登場，更結合各商圈春聯拓印、創意DIY手作及舞台表演等多元活動，適合全家大小共同採買年貨、享新年喜氣。

廣告 廣告

圖說：高市府四維行政中心中庭展示各個商圈的特色物產與人氣商品。(圖片來源:高雄市經發局)

起跑活動由經發局長廖泰翔、大高雄市觀光商圈新任總會長陳慧玟、榮譽總會長王文雄及各商圈理事長共同出席，廖泰翔表示商圈是展現高雄商業活力的重要指標，近幾年市府從軟硬體著手提升商圈環境，除了透過「演唱會經濟」與「聖誕生活節」等大型節慶，結合商圈夜市券的發放，吸引大量歌迷湧入商圈消費，成功帶動人潮精準導流，讓海內外的新舊朋友感受到高雄的好滋味與人情味。

圖說：高市府經發局聯手大高雄市觀光商圈總會宣告春節強檔活動全面展開。(圖片來源:高雄市經發局)

陳慧玟表示，感謝市府全力支持商圈熱鬧迎接新春，市民與外地遊客對於高雄節慶活動的盛情響應，成功帶動各大商圈「超有感」的人潮與買氣；今年迎接馬年到來，各商圈大會師展示屬於高雄的豐饒特產與精彩伴手禮，多樣化的購物選擇讓您「辦年貨免操煩」，更能感受到滿滿的高雄年節喜氣。

此外青年家具街與鳥松家具街更強強聯手，搶攻年前除舊佈新商機，從1月19日至23日上午8時至17時，在市府中庭設置「高雄過好年」家具展區，邀請市民朋友「馬」上換新居，並備有多重優惠好禮送不停，與各位市民朋友喜迎馬年吉利。

圖說：高市府中庭1月19日至23日設置「高雄過好年」家具展區。(圖片來源:高雄市經發局)

市府也持續提升商圈購物環境，包括去年底完成中央公園商圈玉竹街的市容轉型，打造人本思維的步行購物體驗，更帶動青年進駐創業的新氣象，今年也將陸續針對三鳳中街及新堀江商圈進行環境優化，透過優質選逛環境與消費動能相互加乘，要讓高雄商圈從春節到寒假熱力不斷。

更多品觀點報導

開箱新春小物與超人力霸王提燈 陳其邁祝福市民「馬」上幸福

共推城市轉型與產業升級 高市府表揚7家日商深化合作關係

