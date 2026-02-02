高雄過好年活動人潮湧現 干貝今年漲約兩成

快過年了，高雄市知名的三鳳中街已湧現採買人潮。（圖：高雄市政府提供）

快要過農曆年了，民眾開始採買年貨。「2026高雄過好年」系列活動正式起跑，年貨業者表示，今年價格大致平穩，只有干貝大約漲了2成。（溫蘭魁報導）

「北迪化、南中街」，農曆年前夕，高雄市專賣南北貨的三鳳中街已經湧現採購人潮，「2026高雄過好年」系列活動也從三鳳中街起跑，各式各樣的零食、南北貨、和春聯應有盡有，年味十足，採買民眾一路試吃挑選，為農曆新年做準備。

對於消費者最關心的價格問題，三鳳中街管委會主委伍進昌表示，除了干貝之外，今年年貨價格大致來說還算平穩，國人很愛的烏魚子，價格比去年小跌了1成：「干貝有漲價，干貝大概漲2成，但是，烏魚子今年也跌1成，其他基本上都是價格平穩。」

今年高雄過好年系列活動從市區到鳳山、美濃、旗山總共27個商圈共同迎接馬年，高雄市經發局長廖泰翔說：「現在開始就已經有年貨採買的人潮，也因此，我們也都緊盯著相關的物價，目前看起來相關年貨的價格也都非常的穩定。」

高雄市政府今年發送的「超人精神、一馬當先」開運小紅包顛覆傳統紅色喜氣設計，卻相當受歡迎。（圖：溫蘭魁攝）

日前高雄市長陳其邁首度在三鳳中街發送開運小紅包，吸引許多民眾排隊領取，市府表示，即日起到2月14日，各大商圈也都有發送小紅包活動，讓民眾歡喜迎接新年。