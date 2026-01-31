高雄過好年系列活動開跑 陳其邁發送「超人」開運小紅包

2026高雄過好年系列活動於三鳳中街盛大登場。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 「2026高雄過好年」系列活動今(31)日於三鳳中街盛大登場，共有27個商圈接力迎馬年，市長陳其邁特地出席活動並首度發送「超人精神一馬當先」開運小紅包，提前向市民拜早年，前來領取超人小紅包人潮大排長龍，洋溢年節熱鬧氣氛，歡迎全國各地遊客與市民，年節期間來高雄各大商圈逗熱鬧，感受濃厚的節慶氛圍。

陳其邁感謝高雄市議會及高雄多位立委支持，也感謝李昆澤協助爭取三鳳中街城市美學計畫、周邊停車空間改造，以及九如陸橋拆除經費，三鳳中街是高雄第一街，更是天下第一街，也是採買南北貨最佳的地點，品質好、價錢公道，且信譽保證。陳其邁鼓勵消費者放心到三鳳中街採買，這裡有更多的人情味，市府近年也配合火車站改造以及整個商圈的營造，讓三鳳中街商圈成為市民採買年貨最好的選擇。

陳其邁也提及，過去30年，不管是擔任立委時期以及現任市長，每年都會來三鳳中街發紅包，因為三鳳中街是與市民朋友情感所在，也希望三鳳中街一天比一天更好，並祝福所有市民朋友新年快樂、馬上幸福、馬上成功。隨後，陳其邁逐一發送超人精神馬年開運小紅包予現場排隊人潮，民眾更是開心與陳其邁熱情合影，展現超高人氣。

三鳳中街商圈主委伍進昌表示，作為南部指標性的年貨大街，三鳳中街一直致力於提供最高品質的南北貨。今年非常榮幸能與日方合作，這次透過市府推出的冬日遊樂園聯名IP小紅包發放活動，今日商圈湧現許多年輕面孔與家庭客，證明老商圈只要勇於創新，就能與新世代接軌，未來中街將持續結合在地特色與國際優質食材，讓市民買得安心、逛得開心。

2026高雄過好年系列活動有春聯拓印、DIY 手作、舞台表演及年貨市集等精彩活動，為市民與遊客打造充滿創意與趣味的文化體驗。高雄各大商圈除了特色商品、創意伴手禮與道地美食，還可領取高雄市政府的馬年開運小紅包，感受商圈的獨特魅力與濃濃年味。首日由三鳳中街年貨大街率先登場發送，即日起至2月14日也將有27場發送活動在各大商圈登場。

此外，今年活動更結合國際交流，特別邀請日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史與全國椎茸商業協同組合連合會社長代表鈴木雅雄，現場準備日本產原木栽培乾香菇與台灣朋友分享，讓高雄最具盛名的經典年貨大街，再添台日文化交流的驚喜火花。

陳其邁(右二)發送「超人精神一馬當先」開運小紅包，提前向市民拜早年。 圖：高雄市政府/提供