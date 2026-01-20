高雄過好年起跑 馬年小紅包31日驚喜發放

高雄年度盛事「二○二六高雄過好年」活動昨（廿）日正式起跑，高市府經濟發展局聯手大高雄市觀光商圈總會及全市卅個商圈，由經發局長廖泰翔、大高雄市觀光商圈總會長陳慧玟、榮譽總會長王文雄及各商圈理事長共同出席，於市府前廣場宣告春節強檔活動全面展開。現場展示各個商圈的特色物產與人氣商品，展現濃濃的過年氛圍，而眾所期待的驚喜「馬年小紅包」發放活動，由三鳳中街年貨大街於一月卅一日打頭陣發放，預計將有二十七場發放活動在各大商圈登場，更結合各商圈春聯拓印、創意DIY手作及舞台表演等多元活動，適合全家大小共同採買年貨、享新年喜氣。此外青年家具街與鳥松家具街更強強聯手，搶攻年前除舊佈新商機，從一月十九至廿三日上午八時至下午五時，在市府中庭設置「高雄過好年」家具展區，邀請民眾「馬」上換新居，並備有多重優惠好禮送不停，與民眾喜迎馬年吉利。

廣告 廣告

經發局廖泰翔局長表示，商圈是展現高雄商業活力的重要指標，近幾年市府從軟硬體著手提升商圈環境，除了透過「演唱會經濟」與「聖誕生活節」等大型節慶，結合商圈夜市券的發放，吸引大量歌迷湧入商圈消費，成功帶動人潮精準導流，讓海內外的新舊朋友感受到高雄的好滋味與人情味。市府也持續提升商圈購物環境，包括去年底已完成中央公園商圈玉竹街的市容轉型，打造人本思維的步行購物體驗，更帶動青年進駐創業的新氣象，今年也將陸續針對三鳳中街及新堀江商圈進行環境優化，透過優質選逛環境與消費動能相互加乘，要讓高雄商圈從春節到寒假熱力不斷。

大高雄市觀光商圈總會新任總會長陳慧玟指出，感謝市府全力支持商圈熱鬧迎接新春，近幾年高雄的商業發展有目共睹，貫串一整年的演唱會活動，到年底的聖誕生活節、跨年，直至開春的商圈過好年活動，都感受到市民朋友與外地遊客對於高雄節慶活動的盛情響應，成功帶動各大商圈「超有感」的人潮與買氣；今年迎接馬年到來，各商圈大會師展示屬於高雄的豐饒特產與精彩伴手禮，多樣化的購物選擇讓民眾「辦年貨免操煩」，更能感受到滿滿的高雄年節喜氣。

三鳳中街商店街區管理委員會理事長伍進昌提到，三鳳中街是高雄市規模最大的南北貨銷售中心，涵蓋傳統南北貨、年節食材與創意伴手禮，一站式滿足民眾所有年節採買需求，物美價廉，今年干貝約漲價二成，烏魚子價格則下調一成，其他香菇、堅果類等年貨商品價格持穩；過好年行銷活動雖然從一月卅一日才開始，近日已出現購買人潮，歡迎大家一起來採買年貨，感受濃厚年節氣氛。