高雄過好年開跑 三鳳中街1/31發馬年小紅包

▲ 「2026高雄過好年」活動今（20）日正式起跑，而「馬年小紅包」發放活動，由三鳳中街年貨大街於1月31日打頭陣。（圖／記者陳美嘉攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 高雄年度盛事「2026高雄過好年」活動今（20）日正式起跑。高市府經發局聯手大高雄市觀光商圈總會及全市30個商圈共同舉辦。而眾所期待的驚喜「馬年小紅包」發放活動，由三鳳中街年貨大街於1月31日打頭陣發放，一直持續至2月14日，預計將有27場發放活動在各大商圈登場，更結合各商圈春聯拓印、創意DIY手作及舞台表演等多元活動，適合全家大小共同採買年貨、享新年喜氣。

▲現場展示各個商圈的特色物產與人氣商品。（圖／記者陳美嘉攝，2026.01.20）

高市府經發局長廖泰翔表示，商圈是展現高雄商業活力的重要指標，近幾年市府從軟硬體著手提升商圈環境，除了透過「演唱會經濟」與「聖誕生活節」等大型節慶，結合商圈夜市券的發放，吸引大量歌迷湧入商圈消費。市府也持續提升商圈購物環境，包括去（114）年底已完成中央公園商圈玉竹街的市容轉型，打造人本思維的步行購物體驗，更帶動青年進駐創業的新氣象，今(115)年也將陸續針對三鳳中街及新堀江商圈進行環境優化。

大高雄市觀光商圈總會新任總會長陳慧玟表示，今年迎接馬年到來，各商圈大會師展示屬於高雄的豐饒特產與精彩伴手禮，多樣化的購物選擇讓您「辦年貨免操煩」，更能感受到滿滿的高雄年節喜氣。

三鳳中街商店街區管理委員會理事長伍進昌說，三鳳中街是高雄市規模最大的南北貨銷售中心，涵蓋傳統南北貨、年節食材與創意伴手禮，一站式滿足市民所有年節採買需求，物美價廉，今年干貝約漲價2成，烏魚子價格則下調1成，其他香菇、堅果類等年貨商品價格持穩；過好年行銷活動雖然從1月31日開始，近日已出現購買人潮，歡迎大家一起來採買年貨，感受濃厚年節氣氛。

高雄市經發局說明，「2026高雄過好年」活動首場盛事將在1月31日三鳳中街起跑，一直持續至2月14日。此外，今年也首次結合青年家具街及鳥松家具街從1月19日至1月23日上午8時至17時，於市府中庭舉辦「高雄過好年」家具展區。更多相關資訊歡迎請至各商圈粉絲專頁查詢。

