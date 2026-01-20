高雄道安講習線上報名 就近上課

道路交通安全講習委外辦理自一一四年三月一日上路迄今已近一年，為持續提升講習資源運用效率，高雄市區監理所呼籲，經通知須參加「收費」道路交通安全講習之民眾，可以透過「道路交通安全講習系統」網站（https://slp.mvdis.gov.tw/user/）報名民間受委託單位課程，就近完成講習。(見圖)

高雄市區監理所今(廿)日說明，目前道安講習已採多元辦理模式，民眾可透過道安講習系統查詢講習單位、開班情形及上課時間，依自身需求彈性選擇平日、假日或夜間時段完成講習，不僅安排更便利，也有助於即時完成違規矯正。

目前高雄市區監理所轄區內已完成審查並提供講習服務之受委託單位，包括三民區高雄市私立大新汽車駕駛人訓練班、苓雅區凱旋駕訓班有限公司、楠梓區高雄市私立加昌汽車駕駛人訓練班、財團法人金屬工業研究發展中心，以及前鎮區起重機具協會，歡迎於道安講習系統查詢預約，就近上課。

高雄市區監理所表示，道路交通安全講習是透過交通安全教育，協助駕駛人反思違規行為並強化行車安全觀念；委外講習所衍生之場地、講師及行政作業等費用，依使用者付費原則辦理，收費標準比照現行規定，每小時收取新臺幣二百元。

高雄市區監理所提醒，無正當理由未依規定完成道路交通安全講習者，將處新臺幣一千八百元罰鍰；經再通知後，逾期六個月以上仍未參加者，將依法吊扣其駕駛執照。請民眾依通知期限完成講習，並多加利用線上系統報名收費講習，共同維護良好用路秩序。