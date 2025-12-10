高雄遭轟垃圾山之都！議員痛批稽查失靈 法規難解需求

高雄市議會今（10）日進行違反廢清法、土石採取法等案件專案報告，市府針對違反案件進行進度報告及提出精進作為，多位民代則關注去化量能不足問題，並要求徹底遏止相似事件發生。（任義宇攝）

高雄市多處遭濫採砂石、堆置廢棄物，遭譏為「大峽谷、垃圾山」之都，高雄市議會今（10）日進行違反廢清法、土石採取法等案件專案報告，多位民代提到除了如何遏止相似案件再發生外，也提到事件爆發至今，不僅土方處理費用暴增超過15倍，且去化量能不足，就連公共工程都受到影響。對此市府表示，目前已在南星計畫區開闢收容場，估可協助去化廢棄物至117年。

議會專案報告中，高雄市府說明各項違反廢清法、土石採取法案件，報告偵辦與開罰進度，並強調會透過科技監測，預防不法行為，完善地方自治條例進行土方監管，並向中央建議修法，盼透過增訂刑事責任、提高罰鍰、扣押機具等手段，強化遏阻力道。

高雄市議員許采蓁（右）說，高雄已遭外界譏為「大峽谷、垃圾山」之都；白喬茵（左）認為，這些案件顯示高雄市府已明顯有疏失，應向市民公開道歉。（任義宇攝）

不過包含市議員邱于軒、陳麗娜、陳美雅、許采蓁、白喬茵等在內，對於市府稽查力道感到不滿，陳美雅表示多起事件接連發生，顯示制度明顯失靈，市府至今卻只又幾頁報告含糊帶過；許采蓁說，高雄已遭外界譏為「大峽谷、垃圾山」之都，多處案場在Google地圖就可看出被堆置，而市府宣稱的衛星、空拍監控卻毫無發現，仍被愈堆愈多；白喬茵認為，這些案件顯示高雄營建廢棄物源頭管理失靈、稽查怠惰，顯示市府已明顯有疏失，應向市民公開道歉。

陳麗娜提到，現有法規也有一定遏止力道，市府提出多項制度精進，若沒有實際去稽查仍淪為空談，也擔心南星計畫區，市府所提出的土石收容場，但若填港造陸若無法順利在117年合法開放，現有土地恐難以滿足去化量能。

邱于軒則分享，目前高雄有13間合法民間土資場，在大峽谷案件爆發後，讓土方處理費用飆升，以大寮國小跑道工程為例，約產出321.75公噸廢棄物，廠商原本估計處理費用約4.5萬元，卻在近日飆漲15倍到68萬元，且因量能不足1400立方米，依法無法清運，顯示公共工程已明顯受到影響，應設置公辦土資場，讓公共工程得以順利推行。

高雄市副市長林欽榮答詢指出，南星計畫區收容場收容量約有728萬立方米，足以使用3年以上，後續在高雄港填方區依規畫可收容3615萬平方米，預計117年可開放使用；公共工程部分則考慮利用公有地暫時堆置土方，強調對於破壞土地案件，市府在精進稽查措施同時，秉持寬貸態度，確保高雄土地永續利用。

