高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強

▲民進黨高雄市長初選白熱化，綠委賴瑞隆、邱議瑩，和藍委柯志恩、綠委許智傑（左至右）近日一度同框。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對此，前立委郭正亮昨（20）日表示，民進黨普遍認為綠委賴瑞隆比較有可能出線，可是賴瑞隆這個人就是低調，低調到沒新聞，而邱議瑩跟柯志恩好像有一點故意捉對廝殺。

郭正亮昨上《新聞大白話》指出，民進黨普遍認為立委賴瑞隆比較有可能出線，可是賴瑞隆這個人就是低調，低調到沒新聞。所以一天到晚都看到邱議瑩的新聞。如果從電視上可以看到邱議瑩這麼多的地方問題，民進黨會沒看到嗎？所以這一局，也是柯志恩的問題，到時候碰上賴瑞隆，就不容易打出火花，她就怕沒有新聞，不像邱議瑩比較火爆型，就會充滿新聞。

郭正亮認為，現高雄市長陳其邁的策略就是不要有新聞，就讓賴瑞隆溫溫地、慢慢地選；邱議瑩跟柯志恩則好像有一點故意捉對廝殺，2個人目的不一樣。感覺邱議瑩可能會被淘汰，所以在拚民調；柯志恩是覺得跟邱議瑩是比較好打，所以就跟她捉對廝殺。

