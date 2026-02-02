高雄選戰最新民調曝！楊智伃曝賴瑞隆恐陷「換將危機」

2026高雄市長選舉，民進黨派出立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，最新民調顯示，賴以43.9%支持度領先柯的32.3%。不過，國民黨前發言人楊智伃指出，賴在同家民調中，前後相差近20個百分點，若繼續操作民調試圖左右選情恐會遭到反噬，且恐怕還會出現「換將危機」。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

「潮水退了，才知道誰沒穿褲子。」楊智伃表示，賴瑞隆在同一家民調中，前後竟然大跌將近20個百分點？綠營持續內鬥，還試圖用這種不可信的民調來矇騙大眾，到最後恐怕只能留下一句「可是瑞隆，回不去了。」

廣告 廣告

楊智伃指出，1月13日民進黨做完初選民調時，賴瑞隆「大幅領先」，領先30個百分點；結果同一家民調公司「山水民調」，在1月29日至30日的調查結果，賴瑞隆卻只領先11個百分點，「短短半個月，同一家民調暴跌將近 20 個百分點。請問賴瑞隆，到底發生了什麼事？」

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

楊智伃認為，這不是對手突然變強，而是綠營內部編織的民調神話，徹底破滅，民調失真、數字灌水，一旦提名確定，支持度立刻現形。更諷刺的是，這家「山水民調」過去還做過陳時中參選台北市長「會當選」的民調，結果如何，大家都看在眼裡，民調可以騙一時，騙不了一世，大選終究要回到真實民意。

國民黨前發言人楊智伃。（圖／中天新聞）

楊智伃說，在高雄，綠營內部的暗潮早就洶湧。賴瑞隆如今不只選情亮紅燈，若還繼續操作民調、試圖左右選情，只會在未來被自己反噬，接下來恐怕不只是內部分裂，甚至還會浮現真正的「換將危機」。到時候若輸掉高雄，民進黨恐怕只能哭著說一句「可是瑞隆，回不去了」。

延伸閱讀

賴瑞隆民調領先柯志恩 沈政男分析：雙方實力仍旗鼓相當

見賴清德民調「2新高」 黃揚明：恭喜國民黨將讓他連任成功

高雄弊案連環爆澆不熄陳其邁 最新民調！施政滿意度75.5%