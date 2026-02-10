高雄選戰變天！民進黨戰將宣布「退黨」參選

薛兆基宣布退黨參選。（圖／翻攝自薛兆基臉書）





隨著2026年九合一選舉日期逼近，各政黨陸續布局準備推出最強戰將，民進黨高雄市第四選區（左營、楠梓）選情出現變化，原本投入黨內初選的市議員參選人薛兆基，近日宣布退黨，將以無黨籍身分投入大選。

競爭激烈 提名7搶4

民進黨在左楠選區競爭相當激烈，該選區應選9席，但民進黨高市黨部僅規劃提名4席，卻一度吸引7人爭取提名，包括現任議員黃文志、李雅慧，以及前高市府文化局長尹立、前立委劉世芳團隊副主任黃偵琳、前高雄市政府青年局長張以理、郭原甫與薛兆基。日前郭原甫宣布退出初選後，薛兆基也隨後表態不參與黨內提名，轉而投入無黨籍選戰。

廣告 廣告

薛兆基透過社群平台發文指出，他已正式決定不參加民進黨市議員初選，將以無黨籍身分參選。他表示，過去兩年走遍左營、楠梓各個角落，看到攤商與中小企業為生計打拚，也注意到蓮池潭周邊觀光資源仍有整合空間，長者對健康與照護的憂慮，以及年輕世代對未來的不安，而這些層層累積的問題，也成為家庭與社會的壓力。

薛兆基再表示，他將持續推動，他將持續推動「以人為本」的治理理念，主張蓮池潭觀光整合升級，帶動文創、美食與攤商發展，並透過制度設計，讓年輕人願意留在高雄、長輩獲得完善照護。他也坦言，選擇走向中間與游離選民是一條艱難的道路，沒有保護傘、也充滿挑戰，但希望以行動承擔政治責任，爭取選民支持，為左楠帶來不同以往的政治選擇。

更多東森新聞報導

川伯將鬆口選新北？簽約輝達後報告「參選決定」

藍中市長內鬨擴大？ 姊弟之爭升級「盧鄭僵局」

王世堅赴台中幫「英系」小雞站台！ 笑「我雄性非母雞」

