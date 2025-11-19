高雄選手遭爆到中國參加全國賽 陳其邁：依法清查

（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）國民黨高市議員陳麗娜今天質詢指出，有部分高雄滑輪溜冰選手參加中華人民共和國的全國性賽事，她質疑是否違反中央規定及統戰疑慮。市長陳其邁答詢表示，會依法清查，並通報運動部、陸委會。

陳麗娜說，有數名高雄滑輪溜冰運動選手參加中國的全國滑輪錦標賽，其中有人還得過高雄體育有功人員、拿過過國光獎章等獎金，「如果這些選手打到奧運去，那到底是高雄的選手，還是中華人民共和國的選手？」

陳麗娜說，運動部有規定我國體育人士不得參與對岸全國性體育活動，「這已經損害國家形象，同時對於對岸是否有統戰、滲透產生疑慮」。她說，高雄選手穿著中國隊服參賽情況似乎幾年前就開始，「難道這麼長的時間我們都不知情？」

陳麗娜說，相關問題都必須正本清源，如果選手要到對岸發展就去對岸，不能一下代表台灣、一下代表對岸。希望選手就是代表中華民國，不要兩邊都占著，台灣長期培養出來的選手也不該如此，希望選手都要有正確的價值觀念。

陳其邁答詢表示，會依法行政、根據議員提供資料請運發局等單位清查，也會跟運動部、陸委會通報。市府運發局長侯尊堯答詢表示，目前確實有幾名教練在中國教學，會依照中央規範清查，並根據獎金辦法認定有無違法狀況。（編輯：林恕暉）1141119