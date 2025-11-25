高雄邁向數位遊牧之都 青年局攜國發會啟動「友善標章」新時代

▲高雄市政府青年局今（25）日於K-TV高雄新媒體人才培育中心舉辦「數位遊牧友善標章說明會」，吸引眾多共享空間、咖啡廳與旅宿業者前來參與。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為推動高雄邁向國際數位遊牧友善城市，高雄市政府青年局今（25）日與國家發展委員會「遊牧台灣辦公室」於 K-TV 高雄新媒體人才培育中心共同舉辦「數位遊牧友善標章說明會」。活動邀集共享空間、咖啡廳及旅宿業者出席，協助業者掌握最新數位遊牧趨勢與標章申請流程。現場交流熱烈，展現高雄在地產業對新型態工作模式的積極布局。

▲高市青年局副局長汪小芬於「數位遊牧友善標章說明會」中表示，高雄具備多元文化與完善城市機能，是發展遠距工作與創新創業的理想城市。

青年局長林楷軒表示，全球主要城市皆積極營造友善的遠距工作環境，以吸引國際人才與數位遊牧族群。高雄作為台灣最大的國際港埠，具備完整的城市機能與舒適宜人的生活節奏，發展遠距辦公具有明顯優勢。他指出，數位遊牧者高度依賴的共享空間，同時也是青年自由接案與跨域合作的重要工作場域；而遠距、彈性接案與跨領域協作等工作模式，正呼應當代青年所需的數位能力與新型就業趨勢。

▲「遊牧台灣辦公室」執行長徐愷於說明會中介紹數位遊牧政策推動方向與友善標章申請流程，協助業者掌握最新趨勢、與會業者專注聆聽數位遊牧與申請友善標章等政策說明，展現高雄在地產業對新型態工作模式的高度興趣與行動力。

「遊牧台灣辦公室」執行長徐愷說明，台灣自 2023 年起積極推動數位遊牧政策，今年正式納入國發會推動重點，自 1 月「數位遊牧簽證」上路以來，中央持續完善制度，吸引國際遠距工作者來台發展。他認為，高雄兼具成熟都市建設與創業氛圍，具備成為南部重要數位遊牧基地的潛力。

本次說明會由徐愷擔任講師，解析國內外數位遊牧發展趨勢、標章申請流程與審核重點。深耕高雄遠距工作社群的韋亞圖（Arturs Vancans）亦以「Second Space」創辦人身份，分享打造遠距友善場域的實務經驗。透過政策資訊與在地案例結合，協助業者掌握政策脈動，提升對遠距工作者的服務量能。

▲ 共享工作空間「Second Space」創辦人韋亞圖（Arturs Vancans）分享其數位遊牧友善空間經營心得。

青年局表示，後續將持續串聯中央與國際資源，並整合在地業者的空間與服務資訊，讓「數位遊牧友善標章」成為支持 SOHO 族、自由工作者、國際遠距人才與青年創業的重要引擎，同時呼應彈性工作型態的發展，推動高雄邁向更具國際化的城市定位。相關資訊請參閱國家發展委員會「遊牧台灣辦公室」官網及高雄市政府青年局官網，亦可追蹤青年局官方 FB、IG 與 LINE（@youth.kcg）掌握最新訊息。（圖╱高市府青年局提供）