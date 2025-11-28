高雄郵局力挺小農！攜手美濃農會打造「台灣番茄風味之都」

▲高雄郵局與美濃農會於又生農場舉辦「高雄美濃情．蜜意番茄季—i郵購愛永在」記者會，農業局代表、美濃區公所、議會及農會等單位共同出席，與在地小農合影宣傳產銷履歷小番茄及 i郵購平台，展現攜手推廣在地農產的共同努力。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄郵局今（28）日上午於美濃溪畔又生農場舉辦「高雄美濃情‧蜜意番茄季—i郵購愛永在」記者會，農業局副局長梁銘憲、美濃區長謝鶴琳、市議員林義迪及農會總幹事鍾清輝等貴賓與近70位小農共同參加，為今年的小番茄產季正式揭開序幕，展現郵政與地方合作推廣農產的深厚能量。

中華郵政長期以「公益郵政、深耕在地」為核心，透過郵政通路支持各地農產，以穩定、安全的物流服務讓產地直送到宅成為可能。高雄郵局與美濃農會多年來合作推廣小番茄，除提供快速可靠的配送，也以優惠郵資減輕小農負擔，協助在地果農以自產自銷方式拓展市場。

郵政旗下的「i郵購」平台更成為小農的重要舞台，讓具產銷履歷、品質安心的台灣農產被更多消費者看見。此次活動也傳遞「i永續、愛永在」理念，呼籲民眾以行動支持友善耕作、支持在地小農。

記者會上，特別邀請返鄉青農、又生農場第三代林奕辰分享番茄品牌打造的歷程，從生產、銷售到教育體驗等五大面向，展現美濃農業創新的新典範。與會者也在果園中體驗採果與栽種流程，進一步認識橙蜜香與玉女番茄的風味魅力。

高雄郵局局長尤素珍表示，支持小農是強化在地產業鏈及落實公益的重要行動。郵局未來將持續結合郵政通路與 i郵購平台，推動在地農業永續，陪伴小農一起走向更穩定、更具競爭力的未來。（圖╱高雄郵局提供）