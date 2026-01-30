高雄郵局攜手社區齊動員 舉辦「高郵送暖、友愛社區」環境大掃除

▲高雄郵局舉辦115年「高郵送暖、友愛社區」環境大掃除活動，局長尤素珍率領同仁，攜手東坡里里長及里民共同參與，展現郵政深耕社區、守護環境的行動力。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為落實環境保護理念並強化社區防疫意識，高雄郵局於115年1月30日（星期五）上午8時15分，舉辦115年「高郵送暖、友愛社區」環境大掃除活動，結合在地里鄰力量，號召同仁與居民共同投入辦公廳舍周邊環境清潔行動。

本次環境大掃除以高雄郵局周邊50公尺範圍為主，清掃內容包括街道垃圾、菸蒂及各類廢棄物，同時加強清理積水容器，全面消除病媒蚊孳生源，以實際行動落實登革熱防治工作。清掃路線自高雄郵局前中正三路人行道出發，沿南華路、球庭路、復橫一路、林森一路，最終返回中正三路警衛室前，全程約1小時。

廣告 廣告

▲高雄郵局局長尤素珍親自參與「高郵送暖、友愛社區」環境大掃除活動，帶領同仁清理街道環境，以行動落實社區關懷與防疫理念。

活動當日由高雄郵局局長尤素珍親自率領副局長、各科室主管及同仁共同參與，並邀請東坡里里長李虹曇及里民共襄盛舉，展現郵政單位與社區攜手合作、關懷環境的行動力。

高雄郵局表示，透過定期舉辦環境清潔活動，不僅能提升社區整體衛生與生活品質，也期盼喚起民眾共同維護環境整潔的意識，攜手打造安全、健康、友善的優質生活環境。（圖╱記者王苡蘋翻攝）