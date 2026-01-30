高雄郵局攜手社區 為偏鄉長者送上暖心年節關懷

為落實企業社會責任並傳遞年節溫暖，高雄郵局攜手甲仙大田社區發展協會，於廿九日共同辦理「郵愛到山城，溫情滿甲仙」關懷活動，主動關心在地獨居長者與弱勢族群；透過實際走入社區，高雄郵局以行動傳遞祝福，讓獨居長者在歲末寒冬中感受到社會的溫暖與陪伴，營造安心、溫馨的年節氛圍。(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，該活動除致贈農糧署與中華郵政合作出品之農郵良品野餐禮盒外，更結合社區健康促進相關活動，規劃手作課程、簡易舞蹈與肢體律動等多元內容，鼓勵長者走出家門、促進人際互動；透過動靜皆宜的課程設計，協助長者維持身心活力、延緩老化，並在輕鬆愉快的氛圍中提升健康意識，讓關懷不僅止於物資，更延伸至生活與心靈層面。

高雄郵局表示，郵局長期深耕地方、關懷弱勢，未來也將持續結合在地社區資源，推動多元公益行動，發揮郵政「郵你真好」的正向力量；這次與甲仙大田社區發展協會攜手合作，期盼凝聚社區向心力，打造友善高齡環境，讓愛與關懷在山城持續流動，陪伴長者迎向溫暖、安心的新年。