南部中心／廖錦雄、莊舒婷 高雄市報導

高雄郵局與美濃農會，共同推廣當地番茄，已經有相當多年，現在又即將進入番茄產季，28日上午在美濃舉辦推廣活動，現場展出美濃特產橙蜜香及玉女番茄，並邀請返鄉青農分享相關經驗，要讓大家感受到美濃番茄的魅力。





高雄郵局攜手美濃農會推廣番茄 展現在地農產魅力

中華郵政與美濃農會，共同推廣在地小番茄。（圖／民視新聞）









圓滾滾的紅色番茄，果皮透亮有光澤，甜度高的玉女番茄，是不少人喜愛的水果之一，另外亮橘色細細長長的這一款，同樣很熱銷，名為橙蜜香番茄，甜中帶點酸，香氣非常濃郁。聲源：現場人員：「挺小農做公益。」中華郵政與美濃農會共同推廣在地小番茄已經長達多年，28日上午美濃番茄季推廣活動正式登場，市府農業局及美濃區公所等，多位長官貴賓都到場共襄盛舉，要讓美濃番茄的魅力讓大家知道。高雄郵局局長尤素珍：「我們今天其實是把兩個項目都結合，公益跟關懷農場行銷，在這邊做一個最大的宣傳。」返鄉青農林奕辰：「以前小時候那個作文題目啊，你職涯要做什麼，我說我絕對不要當農夫，因為我看到我的阿公阿嬤是多麼的辛苦，但是莫非定律它就是會找上你。」

高雄郵局攜手美濃農會推廣番茄 展現在地農產魅力

返鄉青農林奕辰，向大家展示橙蜜香小番茄。（圖／民視新聞）









其中一間農場第三代的返鄉青農林奕辰，也在活動中分享番茄栽種的經驗，原本不打算當農夫的她，如今帶領到場的貴賓們，一起來到番茄田，拿著麥克風仔細介紹番茄栽種小知識，並現場採幾顆來吃。美濃區農會總幹事鍾清輝：「小番茄基本上都是青農返鄉，去種植首選的一個作物，那讓他們能夠安心留在農村的話，其實小番茄的種植對他們而言是非常重要的。」高市府農業局副局長梁銘憲：「小番茄特性是愈冷它就愈好吃，特別是如果是在聖誕節之後，絕對是愈來愈好吃，一直到明年的四月份。」返鄉青農林奕辰：「通路對我們來說的幫助其實是，我們農夫只要做好生產的工作，我們就是努力的生產好。」中華郵政秉持著公益郵政深耕在地的理念，長期投入在地農產推廣，就是要讓小農們用心栽種的果實，在郵務系統的專業協助下，安全且快速地送到每個消費者手中。

