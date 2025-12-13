高雄郵局關懷在地農業 挺小農做公益

高雄郵局「關懷農產行銷」計畫持續以實際行動支持在地農業與社會公益，十二日假高雄市美濃區吉東國民小學舉辦「濃農瓜情公益捐贈活動」，由美濃小農張桂富先生代表捐贈，象徵小農與郵局共同回饋地方的善意與情誼。(見圖)

主辦單位今(十三)日說明，該活動以五溝黃木瓜禮盒銷售為基礎，彙整近兩年小農透過郵局協助販售的禮盒數量，每盒由小農捐出十元作為弱勢家庭學生營養午餐專戶，累積的善款全數用於支持在地弱勢學童。

這次代表受贈單位為美濃區吉東國小，校方強調該筆善款全數專款專用，協助經濟弱勢家庭的孩子安心午餐，獲得更充足的營養補給。

高雄郵局許信仁副局長表示，美濃五溝黃木瓜是當地極具代表性的農產品，近年在郵局產地直銷的協助下累積了不少忠實顧客，而當日的捐贈活動更展現小農「飲水思源、回饋地方」的精神；副局長特別感謝小農在經營不易的農業環境中，仍願意以自身力量支持弱勢學童，這份心意彌足珍貴，高雄郵局推動關懷農產行銷，不僅著眼於協助銷售，更希望能與地方形成良善循環，讓農業價值回流社區。

這次公益捐贈，是郵局與小農攜手實踐社會責任的重要里程碑，也是展現「郵政在地化」精神的具體成果，讓善意在美濃、在高雄持續發光。