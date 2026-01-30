高雄郵局「郵心相連、傳愛永續，新春揮毫贈春聯」活動

【記者 王雯玲／高雄 報導】為迎接農曆新年、傳遞節慶祝福，高雄郵局金(30)日上午在中正路守衛室入口前川堂，舉辦「郵心相連・傳愛永續－新春揮毫贈春聯」社區活動，現場墨香四溢、人潮絡繹不絕，洋溢濃濃年味與溫馨氣氛。

本次活動特別邀請書法家王苡蘋、簡佑臣、簡順能及林端姮等4位書法名家親臨現場，依民眾需求即席揮毫，將一句句吉祥祝福化為獨一無二的春聯作品。許多民眾攜家帶眷前來排隊索取，現場不僅是文化藝術的交流平台，更成為鄰里情感連結的重要場域。

除了新春揮毫贈春聯活動外，現場亦同步設置「電子支付連結郵政儲金帳戶」推廣攤位，由專人向民眾介紹數位金融服務，協助民眾了解如何透過電子支付工具，安全、便利地進行日常繳費與消費，展現郵政服務與時俱進、貼近民眾生活的用心。

尤素珍局長致詞表示：「郵局長期深耕社區，不只是提供金融與郵務服務，更希望成為社區的好鄰居。透過新春揮毫活動，讓傳統書法文化走入生活，同時也藉此傳遞祝福與關懷，讓『郵心相連、傳愛永續』不只是一句口號，而是每天都在實踐的行動。」尤局長也感謝四位書法家熱情參與，讓活動更具文化深度與溫度。（圖／記者王雯玲翻攝）