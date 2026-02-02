高雄郵局x創世高雄分會 響應寒士吃飽30送禮到家

歲末寒冬農曆年前送暖不停歇，昨（二）日高雄郵局攜手創世基金會高雄分會共同響應「第三十六屆寒士吃飽30送禮到家」公益行動，送暖列車自前金區辦公室集結出發，郵局同仁協助整理物資，逐戶將關懷與年節祝福送到弱勢家庭手中，以實際行動傳遞社會溫情；透過與創世基金會的合作，將社會各界的愛心轉化為實質物資，親自送到這些辛苦的家庭手中，讓他們在冷冽的寒冬裡，能感受到來自郵政大家庭的溫情與社會的尊重。

這次關懷對象之一為二十五歲的小萱，來自單親家庭，一歲多時因腸套疊手術後突發癲癇發作，其母親表示因醫療處置不當導致腦部長時間缺氧，至今生活起居皆需全天候照料；母親獨自照顧小萱二十餘年，身心壓力沉重，創世基金會長期提供到宅服務，包含原床泡澡、翻身擺位及肢體舒展等專業照護，協助減輕家庭照顧負擔；母親平時也透過書法與手工皂製作調適心情並補貼家用，展現堅韌的生命力量。

高雄郵局尤素珍局長表示，企業取之於社會，用之於社會，郵局不只是提供郵政服務，更期盼成為社會溫暖的連結者；歲末年終是最需要關懷的時刻，透過與創世基金會合作，將社會大眾的愛心實際送到需要幫助的家庭，讓照顧者感受到支持與陪伴。她也呼籲社會各界持續關注弱勢族群，一起為寒冬注入更多暖流。

中華郵政將持續結合公益團體推動關懷行動，善用郵政綿密通路與人力資源，深化在地服務，讓「郵心相連、傳愛永續」的精神落實在每一個需要被看見的角落。