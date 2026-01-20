高雄都更案累計引資近2,000億 陳其邁下指令：確保進度

即時中心／温芸萱報導

高雄市長陳其邁今（20）日聽取都市更新推動成果報告，指出全市沿軌道發展TOD的18件公辦都更案，累計引資達1,955億元，去（2025）年已有3件動土，今年預計完工1件、動土7件，並要求各機關督促進度，整合行政作業。春節將至，陳其邁指示加強工安、交通及治安維護，推廣本市農特產品及水產品，並強化食材安全與學生防詐、防毒教育。

高雄市長陳其邁於今日主持市政會議，首先由都發局進行「本市都市更新推動策略與成果報告 」。報告指出，高市府透過引入科技產業新人口及大眾運輸導向發展(TOD)，形成驅動城市核心轉型的雙動力，打造緊密城市，注入多元的住商辦機能，讓城市核心更宜居、更具發展動能。

陳其邁表示，全市沿軌道發展TOD推動的18件公辦都更案，累計引資規模已達1,955億元，成果相當豐碩。去年已有3件公辦都更案動土，今年預計將有1件完工，7件列入動土計畫。他並責請各主辦機關務必督促實施者依期程推動，並持續透過既有公辦都更進度列管平台，統籌整合各項行政審議與協調作業，確保推動進度順利。

隨著農曆春節即將到來，陳其邁提醒，春節前為工廠歲修、工程趕工及尾牙飲宴高峰期間，請勞工局、工務局、交通局、警察局等機關加強工安稽查、道安防制、酒駕取締及治安維護工作，並請經發局、消防局、工務局持續強化公共場所安全檢查。

針對民眾陸續採買年貨，陳其邁責請農業局、海洋局加強促銷本市優質農特產品及水產品 ，並指示經發局與商圈業者合作加強行銷，並做好商圈環境維護及整潔，針對年貨等應景食材安全，請食安小組持續加強稽查。此外，也責請教育局提醒各校加強反詐騙及藥物濫用防制宣導， 並提醒學生，寒假期間從事工讀或參加休閒活動等，應審慎風險評估，留意自身安全。

最後，陳其邁於本次會議表揚本府「2025年廉潔楷模」，計有觀光局許科員令儀、工務局黃正工程司鈺純、社會局吳科員英輝、衛生局聯合醫院張主治醫師家禎、工務局道路養護工程處丁股長嘉鴻、財政局稅捐稽徵處張簡稅務員云萱、捷運工程局陳科長俊能、警察局婦幼警察隊謝警務員勝隆、地政局美濃地政事務所吳技士國梁、社會局邱專案管理人員彥禎、環境保護局鄒技工廣益、地政局土地開發處張技佐嘉蓉、交通局雷科員興國、勞工局陳科員姿伶、社會局家庭暴力及性侵害防治中心柳約聘社工督導員宜吟等15員。

