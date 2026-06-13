高雄酒醉口香糖販引發騷動 警方深夜帶回管束

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〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市新興警分局於今(13)日凌晨1時35分許接獲報案，六合二路商圈有男子酒醉滋事，員警發現原來是兜售口香糖的陳姓男子，疑似酒後與人口角，頭部撞擊攤商玻璃櫃，並掀翻餐桌及顧客食物，員警將他帶回管束。

中山所巡邏警組趕至現場處理時，陳男(45歲)酒後情緒激動且拒不配合，員警當機立斷採取強勢作為，當場將其帶回派出所實施保護管束，即時捍衛商圈秩序。

​經查，陳男酒後失控，行經六合二路店家時，竟以頭部撞擊攤商玻璃櫃，並掀翻餐桌及顧客食物。

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雖然受害店家事後表示不予追究、暫不提告，但陳男在公眾商圈大肆滋擾之行徑，已嚴重影響公共秩序。

新興分局強調，對破壞商圈秩序、影響商家營業的違法行為絕不寬貸。全案於調查後，依違反《社會秩序維護法》第68條第2款「藉端滋擾公共場所」移送地方法院簡易庭裁處，依法可處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。警方將持續強力執法、加強巡邏，絕不容許滋事行為挑戰公權力。

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