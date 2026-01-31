高雄醉大叔「熊抱摸胸強吻10min」少女嚇哭！起色心最慘結局曝光

記者洪正達／高雄報導

陳男見少女落單，竟然起色心熊抱對方甚至摸胸強吻，但他短短10分鐘的惡行將要用3年3個月的刑期來彌補。（示意圖／PIXABAY）

高雄陳姓男子2024年2月間酒後起色心，騎機車在前鎮區尋找目標下手，不久後發現1名女學生獨自行走在路上，竟強行「熊抱」對方近10分鐘，過程中甚至親吻摸胸，案經高雄高分院審理後依強制猥褻罪嫌判處3年1個月，他上訴後遭駁回並定讞，檢方近期將通知他入監服刑。

判決指出，陳男於2024年2月10日深夜11點多左右，騎機車在前鎮區閒晃並尋找目標下手，途中發現一名女學生落單走在街上，他便起色心上前熊抱女學生，發現女學生反抗求救後，陳男甚至摀住對方嘴巴，順勢撫摸胸部及強吻。

廣告 廣告

後來女學生脫困趕緊跑進派出所報案，前鎮分局警員獲報後隨即調閱沿線監視器，循線將陳男帶案釐清案情，訊後依涉犯強制猥褻罪嫌函送法辦。

陳庭審時坦承犯行，但又辯稱自己當時喝了一點酒想要跟女學生搭訕，但自己後來就把他拉過來抱住，對方有掙扎，全程歷時約10到20分鐘，觸碰胸部約5分鐘；高雄地院依強制猥褻罪判處3年3個月徒刑，他不服上訴改判3年1個月徒刑，但二審出爐仍不服再上訴後，被最高法院駁回定讞，近期將入監服刑。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

屏東獸父「猥褻3親生女」…都在念國小！法官痛罵：犯下175罪

高雄10歲孩緊張了！滑板失控噴飛馬路「5機連環撞」3人受傷送醫

高雄大樹山坡遭濫倒大片廢棄物！前檢察官陳正達、警友站長獲利5千萬

一個老師可以壞到什麼地步？猥褻、偷拍樣樣來30女童受害 南檢偵結起訴

