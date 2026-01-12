高雄醉男欲賒100元檳榔遭拒 持菜刀咆嘯遭警壓制

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區建工路某檳榔攤，今(13)日凌晨發生酒醉男子持菜刀咆嘯的驚險事件，柯男(50歲)酒後跑到檳榔攤買100元檳榔要求賒帳，店員拒絕後，竟亮出菜刀咆嘯、揮舞，店員嚇得連忙報警，幸在警方到場威嚇下，柯男才棄刀就逮。

三民二分局民族所指出，今日零時獲報有民眾酒後持刀滋事，員警到場後，見柯男手持菜刀，當下立即大聲威嚇「放下」，柯男這才把刀子丟在地上，遭壓制在地逮捕。

據了解，柯男為檳榔攤熟客，當時飲酒後至店內購買檳榔並要求賒帳100元，遭店員拒絕後遂持菜刀咆嘯，店員雖表示不願提出告訴，警方仍依刑法恐嚇取財罪將柯嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，另柯嫌無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，移請高雄地方法院簡易庭裁定。

