高雄醉男連環撞2人遭收押！警嘆：去年就酒駕肇事

高雄市杉林區清水路前天下午發生酒駕連環撞還逃逸的事故，39歲駕駛最終被攔下送辦裁定羈押，而該駕駛早在去年就酒駕肇事。（圖／翻攝畫面）





高雄市杉林區前天發生離譜酒駕肇事事故，39歲曾男酒後接連在清水路高速行駛，先是撞擊修車廠員工，肇事逃逸的曾男持續在清水路高速行駛，後又再撞擊一名女騎士，警方獲報後立即循線逮捕曾男，曾男酒測值竟高達0.69毫克，其實早在去年，曾男就曾酒駕拒絕警方攔查自撞分隔島，警方將曾嫌移送地檢署後裁定羈押。

上周六（10日）下午3時許，擔任臨時工的39歲曾男酒後駕車，他高速行駛於高雄杉林區清水路，曾男高速行駛，先是撞擊當時正在修車廠外的一名修車工，曾男不僅未減速，反而加速逃逸，二度撞上一名女騎士，所幸2名被撞的傷者送醫後並無生命危險。

廣告 廣告

警方隨即通報攔截圍捕，最後在杉林區山仙路成功將肇事逃逸的曾男攔下，曾男酒氣沖天，警方立馬將曾男帶回偵辦並施以酒測，警方測得曾男酒測值高達0.69毫克，警方清查後發現，曾男早在去年九月份，也酒駕拒檢，逃逸過程中自撞分隔島受傷。

警方表示，曾嫌涉嫌酒後駕車公共危險及肇事逃逸致人受傷等罪嫌，全案依法移送橋頭地方檢察署偵辦後，檢察官向法院聲請羈押，法院已裁定羈押。旗山分局警方再次呼籲，酒後切勿駕車，發生交通事故應留置現場報警處理，切莫心存僥倖，以免觸法受罰。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

公司負責人偷吃人妻！激戰5次 大尺度對話曝光

「泰安第一湯」驚傳溺水意外 73歲翁警光山莊大眾池溺斃

太子集團首腦妻傳是炫富網紅！在豪宅養鯊魚 陳志落網後急刪

