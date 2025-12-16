高雄醉男闖廟會遶境車道 派出所所長勸離竟遭脫鞋K

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區翠華路、九如路口14日下午有廟會進行遶境，鼓山分局內惟派出所於現場執行安全維護勤務，當時1名轄區列管人口王姓男子(58歲)疑似酒醉牽自行車站立於車道中央，影響遶境隊伍及往來人車通行，所長郭智浩上前勸離，未料王男竟脫下鞋子丟向所長，被依社會秩序維護法送辦。

當時車道上遶境隊伍與車輛通行，王男卻牽著自行車站在車道中央，員警認為影響交通請王男離開，但王男疑似酒後情緒不穩，不滿遭員警勸離，欲拔腳下鞋子，卻整個人跌坐地上，拔下鞋子後，即站起身朝所長郭智浩丟擲。

鼓山分局內惟所指出，所長見狀立即保持安全距離，判斷當下尚無其他急迫危害，故先返回崗位執行交通疏導及秩序維護勤務，後續則依「社會秩序維護法」第85條第1項第1款於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，通知王男到案說明後，函移台灣高雄地方法院簡易庭審理。

