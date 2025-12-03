高雄醋夫殺妻 躲公墓被逮

高雄鳥松區11月29日下午發生一起凶殺案，43歲男子劉士豪懷疑妻子外遇，2人相約談判爆發激烈口角，劉男情緒失控持利剪朝對方猛刺，導致妻子失血過多死亡，被害人弟弟晚間聯繫不上姊姊後報案求助，警方當晚於住家附近公墓草叢逮捕劉男，檢方依殺人罪向法院聲請羈押獲准。

橋頭地檢署指出，上月29日下午4時許，劉男因懷疑妻子外遇且情緒持續累積，在妻子返家後雙方爆發口角，劉男一時失控，持剪刀朝妻子頭、頸、胸、腹部猛刺，造成失血過多倒地不起。

案發後，劉男逃離現場，被害人胞弟因久未聯繫上姊姊，於晚間9點多報警求助，警方獲報後展開搜索，最終於住家附近公墓草叢發現劉男，將他依現行犯逮捕；警方透露，嫌犯遭逮後態度封閉、語帶保留，多數時間保持沉默，明顯不願配合調查。

檢方表示，死者身上確切遭刺刀數仍需等待複驗後才能確認，相關傷勢細節將由法醫釐清，目前調查重點在於釐清衝突細節與行凶動機，由於夫妻同住，案發時僅有2人在場，並無離婚或分居情形，但已掌握案發前夫妻長期存在情感爭執。

鳥松里長謝唐欽表示，劉男偶爾會出席里內公共活動，在社區停車問題上也曾熱心協助指揮，外在形象看起來穩重，得知他殺妻後非常震驚。多名鄰居得知劉男涉嫌殺妻後也都相當訝異，直言「完全看不出來他會做出這種事」。

全案檢警已完成採證，後續偵辦與調查仍持續進行。