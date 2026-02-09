高雄醫學大學醫療企業工會拒絕高醫罔顧病人安全及權益 要求護理人員「跨科支援」

高雄醫學大學醫療企業工會今（九）日召開記者會，嚴正反對高醫院方在長期人力不足未改善的情況下，強推護理人員進行「跨科支援」，並要求挪移、調整國定假日作為工作日；工會痛批，此舉罔顧病人安全與醫護人員勞動權益，形同要求「骨科代診婦科」、「卡車駕駛支援開客運」，已嚴重違反醫療專業分工原則。(見圖)

工會說明，護理師本就會依據在醫院的各科別所需專業與訓練進行「分科」，如手術房、急診室、內科、外科、兒科等，不同科別護理師皆有其自獨立的專業訓練與技能，這乃是為了確保醫療品質與病人安全及權益的重要且必要的制度；然而，高醫長期以人力不足、調度困難為由，強推護理師「跨科支援」，高醫工會嚴正反對未經充分溝通與未經完整專業訓練，即恣意將護理人員跨科調動支援帶組「常態化」。

醫療工作具高度專業分工，任意調動不僅增加工作風險，也讓員工承擔超出原本職責的壓力與責任，犧牲病人安全、勞工權益來填補制度性人力不足；此外，工會也補充，國定假日、休息日與例假日等為《勞動基準法》明確保障之休假權利，不應被任意挪移、調整或以其他名目變相剝奪，假日彈性化將使醫護人員難以獲得真正休息，沒有休息的醫療，只會換來更多醫療事故。

根據台醫聯二○二三年調查，有八成護理師表示在跨科支援期間工作表現較差、壓力增大；而近五成的護理師認為，被支援單位還要負責帶人，工作量不減反增。在醫療體系高壓的環境中，失誤幾乎零容忍，使得支援者與被支援者皆情緒緊繃，更可能誘發職場侵害或霸凌等問題。

高醫工會強調，人力不足，就補人；制度有問題，就改革；不要再叫第一線「共體時艱」。長期過勞與壓榨，最終受害的不只是醫護人員，而是整體醫療品質與病人安全。高醫工會呼籲院方正視第一線聲音，立即停止不當跨科調度、違法挪移假日，並與工會進行實質協商。倘若院方執意強推，工會與醫護人員屆時將主動向病人與家屬說明「跨科支援」對其威脅與風險！因為病人安全不能妥協、醫療專業不應打折扣、勞動權益更不該被犧牲。