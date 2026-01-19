高雄醫護夫妻超夭壽！隱匿「女兒腸病毒」害11童染疫 家長再爆：老師也被逼走

高雄醫護夫妻隱匿女兒染腸病毒，導致11人群聚感染。示意圖，與本文無關／翻攝自長庚醫院官網

高雄鼓山某私中附設國小部，日前爆發腸病毒群聚感染，一週內共有4個班級、11名學童陸續確診，最終導致至少14人染疫，其中遭視為「傳染源」的女童父母遭控身為醫護人員，卻刻意隱瞞病情，近日再遭「受害家屬」爆料，兩人還喜歡介入班級事務，讓老師壓力大到接連出走，班上家長早就看不下去。

高雄市衛生局指出，13、14日陸續接獲該校通報腸病毒疫情，調閱病歷後發現，該名女童疑似早於5日就出現症狀，7日前往診所就醫時更被醫師診斷為「疑似腸病毒」，後續卻照樣到校。

有家長不滿透露，女童在學校時就出現雙手起紅疹、水泡等症狀，先是謊稱「食物過敏」，隨後還改口是「吃火鍋被燙傷」，一直到同校3年級的弟弟12日也出現腸病毒症狀，才被校護通報校方，全案才被揭發。

此外，女童家長遭其他家長質疑時，還稱「小孩腸病毒，我不曉得為什麼要鬧到那麼誇張」，不料早已止不住疫情擴散，後續班上同學陸續出現發燒、紅疹、喉嚨痛等症狀，1週內有4個班級、11名學童陸續確診，後續更進一步傳染學童家屬，最終導致至少14人染疫。

高雄市衛生局表示，女童家長未主動告知校方，更於15日接受疫調電話訪查時規避疫情、不說實話，已違反《傳染病防治法》第43條，衛生局將以此裁處6萬至30萬元罰鍰。

女童的「醫護雙親」事後也遭起底，父親是國軍高雄總醫院骨科主治醫師，母親為同科的護理長，遭轟「別人的孩子死不完」。

近日有家長進一步爆料，女童父母平時作風就相當強勢，喜歡介入班級事務，動不動就會在班級Line群組內向老師施壓，質疑班級成績，不少老師扛不住壓力紛紛出走，許多家長早已看不下去。



