高雄醫院爆登革熱群聚！70多歲女住院確診「鄰房再驗出4例」 急成立機動防疫隊

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[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導

高雄市醫院發生登革熱群聚感染事件！疾管署今（12）日公告，指標個案為高雄市三民區一名70多歲女性，此前已二度住院，經採檢確診登革熱第二型，住院期間相鄰病室再驗出登革熱確診4例，研判為群聚事件，後續將擴大採檢，找出潛在感染者。

高雄醫院疑似爆發登革熱群聚感染。（示意圖／unsplash）

疾管署指出，本次登革熱群聚案指標個案為三民區70多歲女性，具慢性病史，5月29日因病住院，6月10日出院，6月11日因發燒、頭暈等症狀再次住院，經採檢確診登革熱第二型，同住家人目前無疑似症狀。經衛生單位擴大疫情調查及採檢，發現在個案住院期間，相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例，懷疑為群聚感染。目前已匡列相關個案潛伏期及可傳染期間接觸者，並規劃擴大採檢，以找出潛在感染者。

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根據疾管署監測資料，今年截至6月12日為止，國內共累計74例登革熱確定病例，其中6例為本土病例，居住地均為高雄市；另68例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼21例為多，其次為馬爾地夫14例、越南9例；今年累計病例數與去年同期78例相當 。

對此，疾管署成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。依衛生單位疫調，相關個案具共同活動史，衛生單位已針對個案居住地及活動地周圍環境，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，宣導附近居民自我健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺，呼籲民眾配合衛生單位防治措施，防範疫情擴散。

疾管署提醒，若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，以利衛生單位及早採取防治工作。有關登革熱相關資訊，可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

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