高雄醫院爆登革熱群聚！70多歲女住院確診「鄰房再驗出4例」 急成立機動防疫隊
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導
高雄市醫院發生登革熱群聚感染事件！疾管署今（12）日公告，指標個案為高雄市三民區一名70多歲女性，此前已二度住院，經採檢確診登革熱第二型，住院期間相鄰病室再驗出登革熱確診4例，研判為群聚事件，後續將擴大採檢，找出潛在感染者。
疾管署指出，本次登革熱群聚案指標個案為三民區70多歲女性，具慢性病史，5月29日因病住院，6月10日出院，6月11日因發燒、頭暈等症狀再次住院，經採檢確診登革熱第二型，同住家人目前無疑似症狀。經衛生單位擴大疫情調查及採檢，發現在個案住院期間，相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例，懷疑為群聚感染。目前已匡列相關個案潛伏期及可傳染期間接觸者，並規劃擴大採檢，以找出潛在感染者。
根據疾管署監測資料，今年截至6月12日為止，國內共累計74例登革熱確定病例，其中6例為本土病例，居住地均為高雄市；另68例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼21例為多，其次為馬爾地夫14例、越南9例；今年累計病例數與去年同期78例相當 。
對此，疾管署成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。依衛生單位疫調，相關個案具共同活動史，衛生單位已針對個案居住地及活動地周圍環境，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，宣導附近居民自我健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺，呼籲民眾配合衛生單位防治措施，防範疫情擴散。
疾管署提醒，若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，以利衛生單位及早採取防治工作。有關登革熱相關資訊，可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。
更多FTNN新聞網報導
雨彈狂炸！全台18縣市豪、大雨特報「下半天趨緩」 高雄5區今停班課
龍膽石斑剖肚掉出iPhone！8個月前剛入手就被吞 苦主現身揭「開機」結果
為什麼病房要等這麼久？急診醫痛揭：台灣醫療已窮到「挑病人」 生錯這種病最慘
其他人也在看
高雄民生醫院爆登革熱群聚！5病患確診 8年首見疾管署急南下
根據《ETtoday新聞雲》報導，高雄市衛生局及疾管署調查發現這起群聚案的指標個案為一名居住高雄市三民區、具有慢性病史的70多歲女性。患者因身體不適，自5月29日至6月10日期間入住民生醫院治療，出院隔天再度因發燒、頭暈、噁心等症狀返回急診就醫並住院，經抽血檢驗後確診感...
台積電有望不再缺水電！魏哲家曝「總統有大計畫」 坦言神山非常缺人才
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導屏東科學園區今（12）舉辦半導體供應鏈專區聯合動土典禮，包括總統賴清德、台積電（2330）董事長魏哲家等大咖親臨現場。魏...
黃國昌「掉票」被金釵嫌棄？她當場開撕「怒砸1物」
政治中心／李汶臻報導被視為民眾黨主席黃國昌的子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸，原本空降新北三重、蘆洲議員初選，沒想到爆冷輸給在原家樂福服務長達15年的「政治素人」陳彥廷。如今，被徵召跨區轉戰桃園龜山的她，又爆出文宣品爭議。日前有民眾發現周曉芸發放的選舉文宣小物，竟故意用貼紙蓋住黃國昌的照片。政治評論員吳靜怡（Grace）就在民視政論節目《台灣最前線》上，現場表演選民收到相關文宣品的畫面，只見她當場一撕、隨後露出黃國昌的頭像，讓她嚇到當場怒砸並驚喊「拍咪呀（髒東西）」。此外，吳靜怡還震撼預言「家樂福哥哥完蛋了」，背後原因她也在節目中全說了。
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。
高雄澄清湖旁池塘出現大量魟魚 疑被人惡意棄養
南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導高雄澄清湖旁的一處池塘，被民眾發現，竟然一夕之間出現大量魟魚，懷疑是被人惡意棄養，動保處說會盡快移除，一旦查到是有人棄養，最高將可開罰15萬元。
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...
幕後祕辛！安以軒一個人的孤寂辛酸 獨扛一家子4年半神祕生活
【曾宛如／台北報導】安以軒自老公陳榮煉被澳門警方逮捕判刑，就過著神祕低調的日子，所有公開活動、社交場合都不見她人影，讓人好奇，直至這回她拍攝好友A-Lin新歌《一個人》MV，才終於露面，據她身邊密友透露，安以軒這4年半在台北家中深居簡出，一個人照顧著上小學的兒子66及5歲女兒娃寶，扛起照顧整個家庭的重擔，充滿孤寂辛酸，也讓她成長很多，原本不會下廚的她，現在能親力親為的為孩子做一桌子家常菜，教導他們課業或生活問題，而且這4年半，她沒有接工作，沒有任何收入，靠以往積蓄投資理財，學會買股票買基金。兒子一雙大眼跟她一個樣，喜歡畫油畫的女兒很懂事，是她生活的重心及能量來源。此外，星友們包括A-Lin、夏于喬、戴愛玲等人的關心陪伴，也給了她很大的力量，她偶爾被狗仔捕捉到身影，往往都是在跟姊妹們相聚。
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
86歲嬤淩晨狂吼！鄰居被吵到崩潰 4子女竟只靠監控「雲盡孝」
《新聞晨報》報導，據居民表示，孔阿婆起初只是在陽台自言自語，但近來喊叫情況愈發頻繁且音量增大，不少住戶在社區群組反映受到影響，甚至難以入睡。鄰居們認為，老人長期獨居且缺乏家人陪伴，可能已出現心理或健康方面的問題。據了解，孔阿婆現年86歲，育有4名子女，平時獨...
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
高雄爆登革熱群聚！70多歲女「發燒、頭暈」確診 擴大採檢鄰病室4人染疫
疾病管制署今（12）日公布高雄市發生一起醫院登革熱群聚事件，疾管署成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。依衛生單位疫情調查，相關個案具共同活動史，衛生單位已針對個案居住地及活動地周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，宣導附近居民自我健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺，呼籲民眾配合衛生單位防治措施，防範疫情擴散。
人多欺人少！藍白強行通過「高虹安條款」 綠營女將曝「市長」曾致電施壓
即時中心／熊家瑜報導立法院藍白黨團今（12）日憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，疑似替新竹市長高虹安今（2026）年的地方選舉解套，被外界戲稱是「高虹安條款」；民進黨立委林淑芬更被媒體直擊，痛罵8名滑手機的白營立委是「超速仔」。對此，綠營立委林楚茵今日也發文痛批，藍白通過《選罷法》修正案只是為了「替自己人解套」；她更揭露，初審時曾有立委接獲「市長」電話施壓。
偷搭普悠瑪號！無票男與列車長、鐵警爆衝突 網：怎常有這種無賴
台鐵137次普悠瑪列車近日傳出無票乘客糾紛，一段車長與鐵路警察在車廂內處理乘客的影片在網路曝光後，引發大量網友討論。
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
史瓦帝尼轉向「中國建交」？外交部急揭真相
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德今年5月出訪非洲友邦史瓦帝尼後，近日傳出史國內部出現是否轉向與中國建交的討論，引發外界關注。對此，外交部今（12）日出面澄清，強調相關言論源自外國學者個人意見，不代...
少年股神翻車現場！ 8倍槓桿2月狂賺1500萬 一震直接「穿倉」嚇到喊不敢
在房價高漲、買房大不易的當代，許多年輕世代為了早日湊齊人生第一筆購屋頭期款，往往會選擇鋌而走險。看著身邊的人在股海中大賺，不少人開始迷信「以小博大」的金融神話，企圖透過向銀行借貸或利用各類衍生性金融商品來加速財富累積，然而，在缺乏足夠專業知識與風險意識的情況下，盲目追求高回報的下場，往往是將自己推向萬劫不復的深淵。近日在社群平台Threads上的一篇取暖文，就因為涉嫌虛構與荒謬的投資邏輯，引發了PTT網友們的強烈質疑與熱烈論戰。
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
不負「玉」見！黃山料炎上意外扯出陳玉珍 清純舊照曝光
即時中心／林韋慈報導YouTuber多米多羅近日以暢銷作家黃山料的作品為題拍片評論，直言內容很「水」，並稱閱讀6本僅體感2本，引發網路熱議。該影片上架後迅速累積超過200萬次觀看，也意外讓黃山料過去一則關於國民黨立委陳玉珍追愛的舊文，再度引發討論。對此，陳玉珍曾受訪回應，強調談論他人隱私並不道德。而過去，陳玉珍曾公開的年輕清純照片以及自述擇偶條件也再度成為焦點。
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...