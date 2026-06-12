高雄醫院登革熱群聚！ 5人中鏢感染源不明 疾管署急南下斬斷蚊蹤

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高雄醫院爆登革熱群聚累計5例，為國內今年首起群聚、8年來首見醫院群聚。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 登革熱竟在醫院裡傳開！高雄一間醫院爆出群聚疫情，累計已有5人確診。疾管署副署長曾淑慧今(12)日證實，這不僅是國內今年第一起登革熱群聚，更是睽違8年再度出現醫院內群聚，疾管署已組成機動防疫隊進駐高雄，協助各項防治作業。

追溯這起群聚的源頭，指標個案是住在高雄市三民區的70多歲女性，本身有慢性病史。她5月29日因病入院，6月10日出院，隔天卻因發燒、頭暈等不適再度住院，採檢後確認感染登革熱第二型，與她同住的家人暫無疑似症狀。衛生單位擴大調查與採檢後，又在她住院期間的相鄰病室揪出4名陽性個案，研判屬同一起群聚；感染源頭至今未明，正透過基因定序追查。

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針對這起醫院群聚，曾淑慧說，衛生單位已依相關個案的潛伏期與可傳染期間，匡列可能接觸者，並規劃擴大採檢，希望盡快找出可能仍未被發現的感染者。疾管署同步成立機動防疫隊，投入高雄市各項防治工作。

疾管署說，依衛生單位調查，相關個案有共同活動史。高雄市衛生單位已針對個案住處與活動地周邊進行病媒蚊密度調查，也同步清除孳生源，並提醒附近居民自我健康監測。當地醫療院所也被要求提高通報警覺，民眾則須配合各項防治措施，避免疫情向外擴大。

疾管署統計，截至6月12日，全台累計74例登革熱確定病例，其中6例本土病例全在高雄；68例境外移入多來自東南亞及南亞，以印尼21例最多。疾管署提醒，梅雨季雨後積水增加，易孳生病媒蚊，民眾應清除住家內外積水，戶外活動穿淺色長袖衣褲並使用合格防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹，應盡快就醫並告知旅遊活動史。

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