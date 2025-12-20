高雄里長抱怨 市府維護公園大小眼

鳳山區新強里內公園破損嚴重，里長李得勝抱怨市府砸大錢蓋特色與大型公園，一般社區公園卻缺乏修繕。（任義宇攝）

高雄市近年推動多座特色公園，擺脫「罐頭公園」形象，加上高市府接手果嶺自然公園、澄清湖風景區，獲得許多高雄市民稱讚。不過，有里長及居民抱怨高市府維護公園「大小眼」，導致一般社區公園破損狀況頻傳。對此，高市府公園處回應，無論大小公園皆視設施及環境狀況辦理修繕及維護。

根據高雄市公園處數據顯示，目前轄內已有66座特色公園，加上大面積的果嶺公園、澄清湖風景區，全市已有470公頃公園綠地，其中果嶺公園因原為高爾夫球場，高市府不僅祭出禁止寵物、危險球類運動等嚴格限制，每年還需耗費高達1700萬元的經費來維持草皮狀況。

民眾擔心，市府投入大量資源照顧新的特色公園，恐會排擠一般社區公園的維護經費。鳳山區新強里長李得勝提到，新強里活動中心前的公園，因周邊早年種有黑板樹，竄根嚴重造成地磚破裂，脆弱枝條每逢颱風也容易斷，加上公園老舊，雖已派遣志工努力維護，但仍有多處破損無力修復。

李得勝指出，里民活動中心使用率高，進出的長者、小朋友多，在4年多前就向市府提出公園改造提議，至少要把步道重新修整，市議員也多次協助爭取，但僅獲得口頭保證，卻遲遲未有動作，盼市府在接手果嶺、澄清湖等大型公園的同時，也要照顧最接近市民的社區公園。

高市議員李雅靜表示，近來大型公園、特色公園接連啟用，但公園管理人力、經費卻沒有等比例增加，僅有95人維管，相比北市公園處數百人規模有不小差距，這也進而影響到民眾日常使用的社區公園，市府除盡速檢討人力配置外，也應研議導入公園分級管理制度，避免日後維護失序，讓公園淪為廢墟。

公園處回應，工務預算用於公園維護及設施修繕，無論大小公園皆視設施及環境狀況辦理修繕及維護，部分公園也已經由公司、團體認養，部分公園委託地方里辦公室維護，均有給予費用支應。近年隨公園增加，公園處逐步增列預算，並增補人力，以提供安全及舒適的休憩環境。