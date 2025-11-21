高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市議員遭國民黨開除黨籍，後投靠民進黨；2022年參加民進黨市議員初選失利，因涉濫倒垃圾遭檢方聲押，民進黨高市黨部昨深夜發聲明，祭出最嚴厲處分予以開除黨籍。
民主進步黨高雄市黨部昨深夜10時9分發出聲明，指針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，市黨部已完成初步查證。
市黨部指出，李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。李男於2022年參民進黨黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。
市黨部強調，因李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。
李有財是碧紅里連任4連霸里長，長期耕耘16年，基層實力雄厚，2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，當年以6千多票落敗，後投靠民進黨曾在2022年參選民進黨市議員初選，但失利。
擁有環境工程碩士學歷的李有財除當里長外，也插手環保清運事業，因身段柔軟，個性海派，藍綠通吃，和黑白兩道關係好，在岡山當地成立茶行和金香鋪時，市區茶行道上兄弟送花籃祝賀，綠委和地方民代同賀，沒想到私下卻是在觀光景點月世界濫倒廢棄物成垃圾山的幕後黑手。
高雄月世界淪垃圾場！幕後黑手是連任4屆里長 民進黨怒開除黨籍
據了解，李有財原為國民黨成員，曾因違紀參選市議員遭開除黨籍，之後轉投民進黨，並於2022年角逐市議員初選但未獲提名。同年年底，他改以無黨籍身份參選里長並成功連任，穩坐基層政治要職。近期媒體揭露，他涉嫌在燕巢、田寮等地非法棄置大量建築及事業廢棄物，涉及環保法規...CTWANT ・ 2 小時前
陳其邁、許智傑、賴瑞隆來往垃圾山主嫌！藍質疑檢：大事化小？
高雄燕巢月世界出現上百公噸垃圾山，引發國人關注，檢調、高雄巿府被迫動起來追查發現，高雄岡山區里長李有財等人為犯罪集團首腦，指使違法傾倒，今（21）日遭檢方聲押禁見。立法院國民黨團書記長羅智強呼籲追查靠山。中天新聞網 ・ 11 小時前
陳菁徽起底垃圾山案主嫌 高雄市府喊告：栽贓嫁禍的惡質抹黑
高雄市燕巢區、田寮區多處山坡地遭傾倒垃圾，橋頭地檢署介入偵辦，鎖定幕後首腦岡山區碧紅里里長李有財，國民黨立委陳菁徽指出，高雄市長陳其邁曾挺李有財。高雄市政府譴責陳菁徽栽贓嫁禍、惡質抹黑，並將依法提告守護清譽。中天新聞網 ・ 10 小時前
高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，隨即開除李有財黨籍。不過有粉專起底李有財和高雄市長陳其邁和立委賴瑞隆、許智傑關係，驚呼「最暖的垃圾不只屬於陳其邁，整個民進黨都成了暖圾集團」。中天新聞網 ・ 1 小時前
高雄怎麼了？民代狠酸「垃圾山成網紅打卡點」喊究責 陳其邁這樣說
高雄市議員李雅靜今（11/21）質詢時砲火猛烈，狠批市府一面拚演唱會經濟，一面卻忽略環境治理，甚至全在睡，讓高雄陷入環境浩劫的失速列車。她以美濃大峽谷、月世界垃圾山、大樹光電案、馬頭山及大坪頂柏油山為例，痛批這些地點形同「網紅打卡熱點」，反諷市府只顧觀光活動，卻無視城市環境問題。太報 ・ 23 小時前
月世界垃圾山主嫌曝光！民進黨火速開除四連霸里長李有財
高雄知名地景「月世界」近日爆出遭大規模傾倒廢棄物，數百噸垃圾堆滿山坡，引發社會譁然，檢警追查後鎖定幕後主嫌為岡山區碧紅里里長李有財父子檔。李男在地方四度連任里長、基層實力雄厚，卻涉嫌長期濫倒垃圾，民進黨高雄市黨部21日晚間10時緊急發出聲明，宣布開除黨籍。太報 ・ 1 小時前
里長偷盜百噸垃圾毀月世界！陳菁徽稱陳其邁力挺選議員…市府怒告抹黑
高雄田寮知名景點「月世界」多處山坡地遭人傾倒數百噸垃圾，廢棄物深度達5層樓，橋檢持續追查終於揪出幕後黑手，竟是岡山區碧紅里里長李有財父子檔，目前二人已遭聲押。事後立委陳菁徽公布里長競選照，指稱市長陳其邁曾力挺李有財選議員，引發輿論譁然。高雄市府晚間發聲明駁斥，強調照片是李男自行合成，並未取得市長同意，反控陳菁徽惡意抹黑，將提告守護清譽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「月世界」垃圾山主嫌由藍轉綠 民進黨將開除李有財黨籍
高雄燕巢區知名景點「月世界」，至少3處遭人傾倒數百噸垃圾，橋檢繼20日羈押禁見蘇姓監控手後，21日再揪出幕後影武者，疑為無黨籍的岡山區碧紅里長李有財父子檔；本來是國民黨籍的李有財，2018年違紀參選市議員，遭國民黨撤銷黨籍，後來加入民進黨；對此，民進黨高雄市黨部21日晚表示，將依規定開除黨籍。自由時報 ・ 3 小時前
