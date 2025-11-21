高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍

高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市議員遭國民黨開除黨籍，後投靠民進黨；2022年參加民進黨市議員初選失利，因涉濫倒垃圾遭檢方聲押，民進黨高市黨部昨深夜發聲明，祭出最嚴厲處分予以開除黨籍。

民主進步黨高雄市黨部昨深夜10時9分發出聲明，指針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，市黨部已完成初步查證。

市黨部指出，李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。李男於2022年參民進黨黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。

市黨部強調，因李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

李有財是碧紅里連任4連霸里長，長期耕耘16年，基層實力雄厚，2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，當年以6千多票落敗，後投靠民進黨曾在2022年參選民進黨市議員初選，但失利。

擁有環境工程碩士學歷的李有財除當里長外，也插手環保清運事業，因身段柔軟，個性海派，藍綠通吃，和黑白兩道關係好，在岡山當地成立茶行和金香鋪時，市區茶行道上兄弟送花籃祝賀，綠委和地方民代同賀，沒想到私下卻是在觀光景點月世界濫倒廢棄物成垃圾山的幕後黑手。

