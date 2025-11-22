高雄里長父子組犯罪集團 上百噸垃圾偷倒山谷遭收押禁見

高雄月世界遭狂倒數百噸廢棄物，里長父子竟是幕後大Boss。（圖 ／翻攝畫面）

高雄燕巢、田寮交界的知名景點「月世界」近日爆出震撼全台的違法垃圾案，原本以奇特泥岩地形聞名的自然景觀，竟遭人惡意傾倒上百噸生活垃圾，堆成宛如「五層樓高」的垃圾山，惡臭隨風四散，嚴重影響居民生活品質，當地民眾怒批「把月世界當垃圾場！」。檢警連日追查後，驚人發現幕後主使者，竟然是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，消息一出，地方譁然。

檢警於19日前往現場會勘時，赫然發現三處山谷全被各式家庭垃圾填滿，從塑膠袋、回收物、藥袋到帳單一應俱全。辦案人員從垃圾中的信件、處方袋一路追查，意外發現垃圾竟然源自台南市。追查後發現，這批垃圾離開台南後，會先被運到燕巢區一處鐵皮屋集中「洗產地」也就是拆解、掩飾來源，再由岡山區某間「圓鑫茶行」作為暗藏指揮中心，下令將垃圾分批載往月世界偷偷傾倒。整個流程嚴謹到幾乎如同犯罪組織在運作，讓檢警大感罕見。

更令人錯愕的是，這個非法傾倒集團背後，竟是53歲的碧紅里里長李有財父子檔。他們共同經營侑鴻公司，與三家清運業者串聯，甚至利用環保車光明正大運送垃圾，以假公務名義掩護行蹤。李有財在地經營多年，深耕地方、連任四屆里長，平日形象親民，沒想到竟疑似藉職務便利暗中牟利，讓許多鄉親直呼「實在太離譜！」

經檢方審認，李有財父子、蘇姓員工與施姓司機等4人涉嫌違反《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，且犯罪情節重大、有串證疑慮因此聲押禁見，法院於21日晚間召開羈押庭後，也裁定4人全數收押禁見。至於其餘涉案的清運業者，則分別以60至100萬元不等金額交保，涉案司機則以20萬元交保。檢方表示，將持續追查金流來源及更多可能涉案者，整起案件恐尚未落幕。

