高雄里長蔣福山隔10年再被控索賄 聯手宮廟主委勒索工業區外商...雙收押

高雄維新里長蔣福山涉夥同宮廟主委藉勢藉端勒索外商，昨收押禁見。翻攝蔣福山臉書

高市永安區維新里長蔣福山被檢舉夥同轄區宮廟主委張財華，共同憑藉里長職權及公權力，以辦理進香活動需募款等名義向永安工業區內的外商公司勒索財物。橋頭地檢署日前指揮廉政署南調組展開搜索約談行動，傳喚蔣福山等5人到案，昨天訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

蔣福山10年前就曾被控用同一手法，與張財華聯手向工業區廠商索賄，但後來法院還他清白判他無罪，他還因此獲得冤獄刑事補償32萬元，沒想到10年後蔣福山再被查辦，用同樣手法向廠商索賄。

這次檢方查出，蔣福山張財華等人遭檢舉的犯案手法極為惡劣，他們先以里民欲辦理進香繞境等活動需要經費募款等名義，向轄區內廠商要求配合，並放話若外商公司不配合捐款將發動里民抗爭，或通報權責單位辦理聯合稽查對廠商開罰。

橋檢據報後立即由陳竹君主任檢察官、嚴維德檢察官指揮法務部廉政署南部地區調查組展開深入偵查，並於本月25日執行搜索行動，同步傳喚蔣男等5人到場釐清案情。

檢察官偵訊後，認定蔣福山及宮廟主委張財華兩人涉嫌重大，昨依違反《貪污治罪條例》第4條第1項第2款「藉勢藉端勒索財物」及恐嚇取財等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。



