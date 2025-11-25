高雄重大開發釀國安大洞？左營軍港周邊未限高 環團：恐成敵軍砲塔

高雄左營都市計畫通盤檢討，今天在內政部都市計畫變更大會闖關，環團集結大會場外，高舉「賴清德勿當歷史罪人」、「陳其邁承諾勿跳票」、「軍港高樓恐成敵軍砲塔」等標語。台灣森林城市協會提供



高雄左營都市計畫今（11/25）闖關內政部，引發環團抗議。環團批軍港周邊未限高，高樓林立恐成「敵軍砲塔」危及國防；蓮池潭景觀、老樹與綠地也受損，綠地流失3.9至8.5公頃，呼籲退回專案小組重審，修正樓高與綠地保護規範，以維護觀光及國家安全。

環團表示，蓮池潭周邊多處建地在新案中未設定樓高上限，甚至允許舊左中綠地變更為文大用地，可興建50至60公尺高樓，將嚴重影響湖岸景觀及高雄觀光。另基地地下室開挖率最高可達70%，恐危及老樹根系。

此外，綠地（含公兒用地）也因多次變更而減少3.92公頃，若連同舊左中原規劃公園用地4.67公頃一併計算，綠地流失達 8.59 公頃，疑違反《都市計畫法》對綠地比例的規範。

團體質疑，此案涉及樓高放寬、景觀破壞、綠地縮減及國防安全等四大疑點，卻仍強推闖關，其中無樓高限制的規劃恐破壞蓮池潭山景、龍虎塔視覺，以及老樹環境；左營軍港周邊也因未限高，被批可能使高樓成為敵軍「制高點」。

環團進一步警告，左營軍港旁多處眷村及民間土地未規範樓高，若高樓林立將形成「環軍港瞭望台」，增加國安風險，呼籲應明訂樓高、陽台與開窗位置、頂樓視野設計等限制，避免港區曝露。

多個團體今日集結大會場外，高舉「賴清德勿當歷史罪人」、「陳其邁承諾勿跳票」、「軍港高樓恐成敵軍砲塔」等標語，要求本案退回並重新檢討四大問題，以避免景觀破壞與國防風險。

