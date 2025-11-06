高雄重症女童北高接力轉院深夜抵台大 家長：感謝國道車友愛心禮讓

高雄重症女童北高接力轉院深夜抵台大後，家長發文感謝國道車友愛心禮讓。翻攝照片

高雄一名重症女童因肺部嚴重感染，必須插管並使用葉克膜維持生命，昨晚緊急由救護車自高雄義大醫院北上，轉送至台大兒童醫院，家長出發前在社群平台發文，籲請國道一號車友遇救護車請盡量禮讓，立委柯志恩也主動留言表示提供協助。歷經近4小時的車程，女童已於今日凌晨0時45分順利抵達，並由醫療團隊接手治療，家長上午也再度發文致謝。

據了解，家長昨天上網公開轉院訊息後，不僅引起用路人關注，立委柯志恩也主動介入協助，聯繫警政署與台大醫院，盼能為女童爭取更多救援資源。而最令人感動的是，整段國道1號北上路程中，許多車輛主動禮讓，特別是各大貨車、聯結車駕駛們的配合，使救護車能平穩前行，避免因顛簸影響救護車上的醫療設備運作。

廣告 廣告

家長最新發文告知女童已順利抵達台大醫院，他特別點名感謝義大與台大醫療團隊的專業照護，以及救護車司機的沉穩護送，並對所有在網路為女童加油、祈福的網友表達謝意。



回到原文

更多鏡報報導

趙少康大罷免「亮票」慘了！檢批：故意的 起訴求重刑

太子集團陳志26輛跑車收藏全現形 不只山豬王！還有「公牛界野獸」四大神獸齊開趴

太子集團在台洗錢45億 檢聲押主要操盤手、遭美制裁2女50萬交保