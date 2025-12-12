高雄重磅聯開案！鴻海砸159億蓋亞灣旗艦總部 「Y15智慧雙塔」2033年完工

鴻海科技集團（2317）深耕南台灣佈局再傳重大進展。鴻海今（12）日與高雄市政府正式簽署「高雄捷運Y15站土地開發案」合約，宣布將投入新台幣159億元，於亞灣區核心地帶打造「鴻海南台灣旗艦總部」。這項開發案不僅將興建兩棟結合海洋意象的智慧雙塔，更預計引入智慧製造、電動車（EV）及人工智慧（AI）三大核心團隊。全案預計2027年動工、2033年完工，展現鴻海將高雄視為集團全球佈局關鍵據點的決心。

本次簽約儀式由高雄市長陳其邁與鴻海輪值執行長楊秋瑾代表雙方簽署。這項位於亞洲新灣區2.0計畫第一排的聯開案，基地面積廣達11,350平方公尺。鴻海規劃興建兩棟地標建築，其中45層、樓高234米的「科技研發辦公大樓」，未來將進駐鴻海智慧城市、軟體研發、電池儲能、EV技術開發及AI應用軟體等五大團隊；另一棟32層的複合式大樓則規劃為住商混合空間。

陳其邁肯定投資效益：創造近2千個就業機會

針對這項指標性投資，鴻海輪值執行長楊秋瑾在簽約儀式中強調，「Y15聯開案不僅是建築體，也是鴻海投資台灣、扎根高雄的重要指標。」她指出，高雄擁有優越的交通樞紐條件與深厚的在地海洋文化，是設立南台灣旗艦總部的最佳選擇。楊秋瑾進一步表示，透過規劃「員工安心成家宅」，鴻海希望能吸引更多高階人才移居高雄，「與高雄市政府、合作夥伴攜手打造永續的產業鏈。」

鴻海輪值執行長楊秋瑾在簽約儀式中強調，Y15聯開案不僅是建築體，也是鴻海投資台灣、扎根高雄的重要指標。（鴻海提供）

高雄市長陳其邁則對鴻海的持續加碼投資表達高度肯定。陳其邁表示，「這項總投資達159億元的聯開案，結合鴻海的創新科技，勢必能創造市民多樣的空間體驗。」他分析，隨著鴻海旗艦總部進駐，預計將創造近2,000個就業機會，不僅能帶動亞灣區產業升級，高雄市也將持續與鴻海維持密切關係，共同迎來智慧製造、智慧EV、智慧城市的新革命。

高雄市長陳其邁表示，這項總投資達159億元的聯開案，結合鴻海的創新科技，勢必能創造市民多樣的空間體驗。（鴻海提供）

鴻海在高雄版圖擴大 Y15案將成產業指揮中樞

事實上，鴻海近年在高雄的佈局已形成完整的產業廊帶。從早期的軟體園區，到近期已量產的和發產業園區電池中心、即將完工的橋頭科學園區電巴廠，以及駁二特區的軟體研發中心，版圖不斷擴大。鴻海方面表示，希望藉由此次Y15土地開發案，建立一個串連現有營運生產據點的指揮中樞，並計畫在高雄打造大規模的「AI先進算力中心」，助攻在地產業轉型。

在追求產業發展的同時，鴻海也積極落實「永續經營＝EPS+ESG」的理念。集團在今日儀式中同步宣布多項社會回饋計畫，包括捐贈新台幣1,900萬元予高雄市府購置乳房X光攝影巡迴車，以及設立總獎金達1,000萬元的「鴻海獎學鯨」計畫。鴻海承諾，未來七年內將持續獎勵高雄優秀學子，並深入校園舉辦AI研習營，為南台灣培育未來的科技生力軍。

【鴻海高雄Y15聯開案概況】

項目 內容 投資金額 新台幣159億元 基地位置 高雄亞灣區，捷運黃線Y15站（基地面積11,350平方公尺） 建築規劃 A棟（商辦）：地上45層、高234米（集團南台灣旗艦總部） 進駐單位 智慧城市、軟體研發、電池儲能、EV技術開發、AI應用軟體團隊 預計時程 2027年開工，2033年完工 預期效益 創造近2,000個就業機會 ESG回饋 捐贈乳房X光巡迴車（1,900萬）、設立高雄獎學金（1,000萬）、AI校園推廣

資料整理：魏鑫陽

