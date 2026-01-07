高雄野森動物學校1/17試營運 預約購票方式、門票價格、交通資訊一次看！

歷經多年籌備，內門觀光休閒園區將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計於1/17正式展開試營運，並於1/8(四)上午10:00開放1/17～1/31官網預約購票。為確保動物福利及遊園品質，結合生命教育與自然生態的「野森動物學校」試營運期間將全面採預約制，須先至「野森動物學校」官網完成購票方可入園。

野森動物學校1/17試營運

為確保動物福利並維持遊園品質，內門觀光休閒園區「野森動物學校」試營運期間，將全面採取「預約制」；試營運期間優惠票價方案為全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園，須事先透過官方網站完成預約購票方可入園。為確保動物們的生活品質，每週二、三固定休園。另外，為了維護環境與動物福祉，園區全面禁菸且禁止攜帶外食，可在園內各個魔法餐飲店用餐，一起享受野森動物學校的限定料理！

◆預約購票：2026/1/8(四)上午10:00開放1/17～1/31官網預約購票

◆營業時間：每日10:00～17:00、最後入園時間為16:00

◆地址：高雄市內門區中正路39巷168號

◆電話：07-6672017

◆票價資訊：全票399元、高雄市民票299元、半票149元（購買優惠票種，需攜帶相關證件以供驗票）

◆免費入園：2歲以下兒童、設籍內門區居民（內門區民可直接到校，出示身分證名換票，每日限額 1000名，現場不售票）

◆公休日：每週二、三固定休園

◆更多資訊：野森動物學校官網、野森動物學校FB

◆注意事項：

購買優待票之兒童，全程需有大人陪同(一位兒童需至少一名大人陪同)

試營運期間全面採預約入園制，恕不得現場購票禁止攜帶寵物入園

園區佔地寬廣，環境地形規劃多處為樓梯步道與坡度較為傾斜之地形，建議入園時穿著止滑較佳的戶外鞋

園區內保留原生態自然環境，建議可多準備衣服替換，防曬遮陽與防蚊用品

2月開放預約購票時間，請持續關注粉專與官網

◆交通資訊：可利用大眾運輸於旗山轉運站搭乘公車，假日期間加開接駁專車往返園區。

◎大眾運輸：高鐵左營站/台鐵新左營站/高雄捷運左營站→高雄客運「旗美國道10號快捷公車」→旗山轉運站搭8035公車→（內門）農會站下車→步行10分鐘

◎自行開車：

南下：國道一號→台南系統交流道→國道八號→新化交流道下→台二十線（左鎮區、南化區）→台三線→內門區→野森動物學校

北上：國道一號→鼎金系統交流道→國道十號→旗山末端交流道下→台三線（旗山區、內門區）→野森動物學校

野森動物學校預約購票（圖片來源：野森動物學校）

野森動物學校園區介紹

內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南端，園區在設計初期即以內門在地文化為創意發想，主體建築導入內門「宋江藝陣」精神，將兵器「雙斧」轉化為「內維治安，外禦入侵」的特色建築語彙。野森動物學校園區採低度開發、動物友善的營運模式，引進包括狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴及笑笑羊等超過20種動物。同時更保留內門原始竹林及野生動物棲地，並在園區門口地坪鋪設穿山甲、白鼻心、食蟹獴等內門常見野生物種圖案，認識在地野生動物。

「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念；園區依動物習性規劃不同體驗方式，能以自然、溫柔的方式與動物相遇，透過近距離觀察狐獴輪流站哨、土撥鼠專注挖洞、小食蟻獸自在探索等行為；或在工作人員引導下，與性格溫和的「動物老師」互動，包括活動緩慢的樹懶、悠閒在水邊休息的水豚，以及穿梭林間的狐狸，感受牠們各自的生活節奏。

打造南台灣唯一狐狸谷（圖片來源：野森動物學校）

多元休閒餐飲服務

除專業的動物教育課程，園區內亦同步建構多元休閒餐飲服務，提供完整旅遊體驗，其中包括能與樹懶共餐的「樹懶食光屋」、充滿人文氣息的「夢石咖啡」、窯烤香氣四溢的「森林爐語披薩」以及補充能量的「森點行動餐車」；還有小朋友最愛的「森育冒險村」，可盡情遊玩。

樹懶食光屋可與樹懶共餐（圖片來源：野森動物學校）

資料來源：野森動物學校

資料整理：Vinge

