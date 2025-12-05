高雄金暉獎表揚志工英雄 陳其邁致敬「城市超人」

在國際志工日前夕，高雄市社會局與志願服務協會4日舉辦第21屆「金暉獎」頒獎典禮，向長年默默付出的志工致上最高敬意。今年共有24位志工、8個團隊及5個家族獲得高雄市志願服務最高榮譽「金暉獎」，由市長陳其邁親自頒獎，現場氣氛溫馨感人。

↑圖說：陳其邁市長為第21屆金暉獎績優志願服務人員頒獎，讚揚志工展現公益典範。（圖片來源：高雄市社會局提供）

陳其邁在典禮中引用蘇格拉底名言指出，「真正的美德包含著對他人的關心與善行」，正是志工精神的最佳寫照。他強調，高雄在邁向現代宜居、永續韌性城市的過程中，無論是綠色轉型、社區關懷、弱勢支持到災害救助，皆可看到志工的身影，是支撐城市溫度的關鍵力量。他特別提到，今年花蓮光復鄉堰塞湖災害中「鏟子超人」志工投入家園清理，展現團結力量，也呼應高雄跨年活動主題「英雄」──每位志工都是城市英雄。

↑圖說：社會局蔡宛芬局長為第21屆金暉獎績優志工團隊頒獎（圖片來源：高雄市社會局提供）

本屆金暉獎亦表揚多位資深志工，包括李滿龍、溫瑞雲、李來富、林美珠及柳蔡馨慧等人，皆投入志願服務超過20年。他們以「天生我才必有用」與「快樂服務、熱情生活」為信念，將專業與熱情投入跨領域服務，展現無私奉獻的志願精神。

目前高雄市志工人數已突破11萬人，市府28個局處也同步響應國際志工日，鼓勵市民加入志工行列。民眾可至社會局「志願服務資源中心」網站或臉書粉絲專頁查詢相關資訊，體驗服務的成就與喜悅，高雄邀請大家一起成為志工，讓城市更溫暖。

