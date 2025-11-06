高雄銀樓驚魂！白衣男上演「神偷趴櫃檯」 偷50萬金飾狂奔仍被警眼神秒

白衣竊賊高雄鬧區上演「奪金大逃亡」警眼尖5分鐘神逮人。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市新興區5日上午驚傳銀樓竊案，1名身穿白衣的男子竟在大白天公然偷走3條金項鍊，得手後拔腿狂奔，還以為能順利逃離現場，沒想到天網恢恢、警察就在附近巡邏，短短幾分鐘內就被逮個正著，整起過程被監視器完整拍下，堪稱一場「現行竊賊真人秀」。

監視器畫面顯示，事發時間約在上午11點多，白衣男子假裝成顧客走進銀樓，佯稱要變賣戒指，趁店家低頭查看時，竟整個人彎腰趴上櫃台，手腳俐落地抓起3條總價約新台幣50萬元的金項鍊，隨即轉身衝出店外。店員一回神才發現金飾不翼而飛，立刻追了出去，大喊「抓小偷！」，現場一度陷入混亂。

此時，正巧巡邏至新興區大同一路的中正三路派出所警員張少華，遠遠就注意到一名男子神色慌張、行跡詭異，直覺「有鬼！」，隨即上前盤查，沒想到一查竟發現男子手上仍拿著剛偷來的金項鍊，當場逮捕。

警方調查，這名40歲江姓男子有多次詐欺與竊盜前科，當天原打算藉著假意變賣珠寶分散注意力，再趁亂行竊，沒想到不到幾分鐘就被熱心又機警的員警識破，警方也指出，張員能迅速反應、果斷行動，是成功破案的關鍵，避免店家財物損失擴大。

江嫌事後坦承行竊，全案訊後依竊盜罪及詐欺罪移送高雄地檢署偵辦，警方也提醒業者提高警覺，面對陌生顧客時應保持距離，並加強店內監控與安全措施，以免成為竊賊目標。

