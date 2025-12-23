高雄銀行再獲聯徵中心金質獎 信用資訊治理表現再受肯定

高雄銀行再度於財團法人金融聯合徵信中心舉辦的第十九屆「金質獎」表揚大會中榮獲金質獎肯定，展現其在信用資訊報送品質、完整性、準確性與即時性等面向的卓越表現，也凸顯銀行在資訊治理與風險控管上的穩健實力。

在數位金融快速發展的趨勢下，信用資訊的正確與即時已成為金融體系穩定運作的重要基礎。高雄銀行持續優化信用資訊報送流程與內部檢核機制，透過資料比對與異常監控模式，強化資料治理能力，確保向聯徵中心報送的各項資訊維持高品質水準，獲得評審高度肯定。

除深化資訊品質管理外，高雄銀行亦積極配合政府推動永續金融政策，提供聯徵中心ESG整合資訊平台所需資料，並協助蒐集企業ESG資訊及永續經濟活動自評問卷，藉此掌握企業永續發展現況，發揮金融影響力，引導企業投入減碳與轉型行動。

高雄銀行表示，未來將持續以審慎態度精進資料品質與風險管理實務，攜手金融同業共同提升我國信用資訊生態系的健全發展，同時支持綠色與轉型金融，為金融市場穩定與永續成長貢獻力量。

