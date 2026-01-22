高雄銀行啟動高資產財管業務 邁向財富管理2.0新里程

高雄銀行深化財富管理布局，去（114）年8月取得金融監督管理委員會同意辦理「財富管理2.0」業務後，隨即展開組織調整、專業人才培訓，以及內控制度與系統建置等準備作業，並於22日正式開辦高資產財富管理業務，象徵該行在財富管理2.0架構下，正式邁入專業化發展的新階段。

高雄銀行指出，此次推出的高資產財富管理服務，將聚焦於整體資產配置、家族傳承、稅務規劃、境外投資及風險控管等多元需求，透過客製化且整合性的金融解決方案，協助高資產客戶在穩健經營的前提下，同時兼顧資產保全與長期成長目標，進一步深化與客戶的長期夥伴關係，提升服務價值與黏著度。

在政策布局上，高雄銀行也積極配合高雄市政府推動「亞洲資產管理中心」落地高雄的政策方向，規劃於今年第二季進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」試辦相關業務。代理董事長陳勇勝表示，高雄專區的設立，有助於吸引國際資金、專業人才與金融機構進駐，促進跨境資金流動與專業交流，逐步形成具規模與聚落效應的金融生態圈。

陳勇勝強調，高雄銀行總行設於高雄，長期深耕南部市場，對區域產業結構及高資產客群需求具備高度掌握，未來可充分發揮地緣與市場優勢，扮演連結在地高資產客戶與國際金融市場的重要橋樑，強化南台灣在亞洲資產管理版圖中的角色。

展望未來，高雄銀行將持續投入專業人才培育、數位金融應用及風險管理機制建置，並深化與國內外金融機構的策略合作，穩健推動財富管理業務成長。陳勇勝指出，該行將秉持「穩健經營、專業為本、以客為尊」的核心理念，打造具競爭力的財富管理平台，致力成為高資產客戶長期信賴的金融夥伴，並為南台灣金融產業升級及亞洲資產管理中心發展持續注入新動能。

