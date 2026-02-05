高雄銀行攜手華山基金會送暖 捐贈年菜陪伴孤老迎新春

農曆春節將至，高雄銀行響應高雄市政府關懷弱勢獨居長輩的友善政策，攜手華山基金會推動「高銀愛相隨，愛老人愛團圓」公益行動，為孤老長輩送上溫暖年味。高雄銀行社會福利慈善基金會此次結合在地9家企業力量，捐助200份年菜，讓服務的獨居長者在新春佳節感受到社會的關懷與陪伴。

活動5日在左營區符奶奶家中舉行，高雄銀行同仁到府拜年，協助除舊佈新、張貼春聯，並致贈全新的棉被，為長輩添上實質的生活關懷，也讓新春團圓的氣氛走進家門。高雄銀行代理董事長陳勇勝表示，高雄銀行作為在地銀行，長期深耕地方、投入社會公益不遺餘力，期盼透過實際行動，將愛與溫暖送到更多需要的角落。

↑圖說：高銀代理總經理張榮泰（右二）及高銀副總凃泰祿（左二）帶領同仁一同響應「高銀愛相隨，愛老人愛團圓」活動。（圖片來源：高雄銀行提供）

陳勇勝指出，高雄銀行自民國97年起，由銀行與同仁共同捐助成立「高雄銀行社會福利慈善基金會」，多年來持續推動各項公益服務，除定期舉辦捐血活動外，也積極關懷弱勢族群，盼能為社會注入更多正向能量，打造更溫暖且具韌性的社會環境。

高雄銀行社會福利慈善基金會也特別感謝隆大營建、友友建設、城揚建設、居興建設、尊邑建設、瑞鋒營造、泰郡建設、嘉鴻集團及永揚消防等9家在地企業熱心響應捐助，並感謝高雄銀行同仁與社會大眾長期支持公益行動。主辦單位期盼透過此次拋磚引玉，號召更多企業與民眾加入行列，攜手為弱勢長輩帶來溫暖陪伴，讓團圓不再缺席。

