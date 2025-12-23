高雄銀行財管升級 啟動高資產與海外投資雙引擎布局

高雄銀行23日在高雄萬豪酒店舉辦「躍馬奔騰，贏向未來」財富管理業務動員大會，公布財管業務最新成果並揭示未來布局方向。今年截至11月底，財富管理淨收益已改寫歷年新高。代理董事長陳勇勝率領高階管理團隊出席，並正式宣布，115年將以「國外股票及ETF投資平台」及「高資產業務」為雙軸，全面升級財富管理版圖。

為回應國人日益成長的跨境投資需求，高雄銀行宣布將於115年1月5日正式推出「國外股票及ETF」投資平台，提供投資人更具彈性與低門檻的全球資產配置選項。新平台最低申購金額僅2,000美元，投資標的涵蓋美國股票及多檔熱門產業ETF，並可透過行動銀行與網路銀行快速下單，強化投資便利性與效率。

配合平台上線，高雄銀行同步推出限時優惠活動，自115年1月5日至6月30日，客戶透過行動銀行或網路銀行申購國外股票及ETF，即可享有手續費5折優惠，期望吸引更多投資人運用數位通路布局國際市場。

在高資產客群經營方面，陳勇勝表示，高雄銀行為配合高雄市政府推動「亞洲資產管理中心」落地高雄的政策，已於今年8月取得財管2.0業務許可，並將於115年1月22日正式開辦高資產財富管理業務，同時全力爭取進駐高雄專區。未來將結合南臺灣產業聚落與在地資源，引進專業顧問與客製化服務，全面提升高資產客戶的資產配置效率與財富管理深度。

陳勇勝強調，高雄銀行將秉持「穩健經營、專業為本」的核心理念，善用深耕南臺灣的在地優勢，持續建構具國際競爭力的財富管理平台，帶動金融服務轉型升級，厚植永續成長動能，期許在115年度持續「躍馬奔騰，贏向未來」。

